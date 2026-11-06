The Art of INVESTMENT OPPORTUNITIES

Στην επαρχία Λάρνακας, τα τεμάχια κοντά στη θάλασσα, προσφέρονται για διάφορα είδη τουριστικών αναπτύξεων, λόγω μεγέθους και θέσης, ενώ στην επαρχία Λευκωσίας, το ακίνητο στην είσοδο της πόλης προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης, με γνώμονα το μέγεθος και την εύκολη πρόσβαση μέσω του αυτοκινητοδρόμου.

Εξαιρετικό τουριστικό τεμάχιο στην παραλία των Σοφτάδων (Αρ. Αναφοράς 9688)

Εντυπωσιακή ευκαιρία τουριστικής επένδυσης δίπλα στη θάλασσα αποτελεί ακίνητο στην παραλία των Σοφτάδων. Πρόκειται για δύο παραθαλάσσια τεμάχια, με συνολική έκταση 31,440 τ.μ., με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα και άμεση πρόσβαση στην παραλία. Το ακίνητο διαθέτει 118μ πρόσωπο στη θάλασσα.

Λόγω της τοποθεσίας και του μεγέθους του, το ακίνητο προσφέρεται για μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη, όπως πολυτελή παραθεριστικά διαμερίσματα, βίλες υψηλών προδιαγραφών, boutique ξενοδοχείο και πολυτελές τουριστικό συγκρότημα ή θέρετρο. Με τα τεμάχια να βρίσκονται δίπλα από το κύμα, οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης που δημιουργούνται είναι ανεξάντλητες.

Το ακίνητο βρίσκεται μόλις 6 χιλιόμετρα από το κέντρο του Μαζωτού, δίπλα στις παραλίες Σοφτάδες και Caretta και, πέραν της εγγύτητας στη θάλασσα, προκύπτουν επιπλέον προνόμια από την τοποθεσία του, καθώς βρίσκεται οκτώ λεπτά οδικώς από δημοφιλή εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες, πέντε λεπτά από το Camel Park και 20 λεπτά από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Σε λιγότερο από 25 λεπτά, ο επισκέπτης μπορεί να βρεθεί είτε στην πόλη της Λάρνακας, είτε στο γραφικό Ζύγι.

Το μοναδικό αυτό ακίνητο διατίθεται προς πώληση στην τιμή των € 4.565.000.

Βίντεο του ακινήτου ΕΔΩ.

Μάθε περισσότερα ΕΔΩ.

Προνομιακό τεμάχιο για ανάπτυξη στους Σοφτάδες (Αρ. Αναφοράς 9710)

Πολύ κοντά στη θάλασσα και με εύκολη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ανέσεις, το τεμάχιο με συνολικό εμβαδόν 16,660 τ.μ. αποτελεί ξεχωριστή ευκαιρία για επενδυτές και κατασκευαστικές εταιρείες που αναζητούν γη με στόχο την αξιοποίησή της στην αγορά του τουρισμού και της αναψυχής.

Το ακίνητο μπορεί να αξιοποιηθεί σε μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη, όπως συγκρότημα τουριστικών διαμερισμάτων, πολυτελείς παραθαλάσσιες βίλες, μεζονέτες, boutique ξενοδοχείο ή τουριστικό θέρετρο. Λόγω του μεγέθους και της διαμόρφωσής του, είναι ιδανικό για έργο τύπου resort, καθώς βρίσκεται 250 μέτρα από την ακτογραμμή και εφάπτεται σε κυβερνητική γη, γεγονός που εξασφαλίζει μακροχρόνια ιδιωτικότητα και ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα.

Η επενδυτική αξία του τεμαχίου ενισχύεται περαιτέρω από την τοποθεσία του, η οποία συνδυάζει την εγγύτητα στην παραλία με την πρόσβαση στις ανέσεις. Μέσα σε 20 λεπτά, ο επισκέπτης μπορεί να βρεθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας και μέσα σε 25 στην πόλη της Λάρνακας ή στο Ζύγι. Ταυτόχρονα, βρίσκεται πολύ κοντά στον Μάζωτο, σε παραδοσιακές ταβέρνες και εστιατόρια, καθώς και παραλίες και φυσικά τοπία.

Το προνομιακό ακίνητο πωλείται προς € 1.950.000.

Βίντεο του ακινήτου ΕΔΩ.

Μάθε περισσότερα ΕΔΩ.

Τεμάχιο με πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης στα Λατσιά (Αρ. Αναφοράς 9182)

Πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης προσφέρει το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς βρίσκεται στην είσοδο της Λευκωσίας, σε μία ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή, ιδανική για πρόσβαση τόσο στην πρωτεύουσα, όσο και εκτός πόλης, λόγω της εγγύτητας στον αυτοκινητόδρομο.

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Γεωργίου, στον Δήμο Λατσιών, μόλις 1,3 χιλιόμετρα από το στάδιο ΓΣΠ. Έχει εμβαδόν 10,510 τ.μ. και βρίσκεται σε περιοχή που υπάρχουν κυρίως μονοκατοικίες και ημιανεξάρτητες κατοικίες.

Λόγω του μεγέθους και της τοποθεσίας του, αλλά και της συγκεκριμένης Πολεοδομικής Ζώνης στην οποία βρίσκεται, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Προσφέρεται για ανέγερση γραφείων, αθλητικών χώρων, αναπτύξεις όπως εκθέσεις αυτοκινήτων ή ακόμη και για ανάπτυξη χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας ήπιας μορφής.

Η θέση του κοντά στον αυτοκινητόδρομο διευκολύνει την πρόσβαση στο τεμάχιο από τις άλλες πόλεις και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο παγκύπριας εξυπηρέτησης ή εύκολης προσέγγισης για μία επιχείρηση. Ταυτόχρονα, βρίσκεται πλησίον κατοικημένης περιοχής, που εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις ανέσεις του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος.

Το ακίνητο επηρεάζεται από αλλαγές στο οδικό δίκτυο με έκταση περίπου 300 τ.μ.

Διατίθεται προς πώληση στην τιμή των € 1.200.000.

Μάθε περισσότερα ΕΔΩ.