Αυτή η εβδομάδα έχει γεύση σοκολάτας και ξέρουμε πού θα τη δοκιμάσεις!

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, το Colors Café σάς περιμένει με τις βιτρίνες του γεμάτες χρώματα, αρώματα και σοκολατένιες εκπλήξεις. Μην αρκεστείτε να τις θαυμάζετε. Πλησιάστε, διαλέξτε και αφεθείτε σε μια γευστική απόλαυση που αξίζει κάθε της μπουκιά!

Αν αγαπάτε τη σοκολάτα, αυτές τις μέρες έχετε κάθε λόγο να υποκύψετε στον πειρασμό! Η Chocolate Week του Colors Café στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό γιορτάζει 25 χρόνια και σας προσκαλεί να απολαύσετε τη σοκολάτα στις πιο εκλεπτυσμένες εκδοχές της. Δώδεκα signature δημιουργίες με ιδιαίτερες υφές και ευρηματικούς γευστικούς συνδυασμούς, χειροποίητες πραλίνες, σοκολατένια viennoiseries, τραγανά dragées και αρωματικές ζεστές σοκολάτες συνθέτουν μια ξεχωριστή συλλογή, όπου η δεξιοτεχνία των pastry chefs συναντά τη φαντασία της σύγχρονης ζαχαροπλαστικής. Τη συλλογή συμπληρώνει μια limited-edition chocolate bar, ειδικά σχεδιασμένη για τη φετινή διοργάνωση.

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