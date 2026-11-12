Βρήκε λύση ο Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: Βάζει τον Βανς να πατάξει την διαφθορά στους Δημοκρατικούς και να εισπράξει

«Ο Προϋπολογισμός μας θα μπορούσε να εξισορροπηθεί άμεσα με την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κλίμακας εγκληματικής δραστηριότητας. Η διαφθορά κυλά στο αίμα της Ηγεσίας των Δημοκρατικών!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού. Έχουμε τα χρήματά τους, Εκατοντάδες Δισεκατομμύρια Δολάρια και έχουμε τα Στενά τους!», ανέφερε.

Ο Βανς συμμετείχε πρόσφατα σε επαφές που αφορούσαν το Ιράν.

Πηγή: ΚΥΠΕ