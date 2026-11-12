Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς να αφιερώσει «όλη του την προσοχή» στο έγκλημα και τη διαφθορά σε πόλεις των ΗΠΑ που διοικούνται από Δημοκρατικούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος θα μπορούσε να αποφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων από μια συμφωνία με το Ιράν.
Βρήκε λύση ο Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: Βάζει τον Βανς να πατάξει την διαφθορά στους Δημοκρατικούς και να εισπράξει
Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς θα μπορούσε να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα από μια συμφωνία με το Ιράν.
«Ο Προϋπολογισμός μας θα μπορούσε να εξισορροπηθεί άμεσα με την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κλίμακας εγκληματικής δραστηριότητας. Η διαφθορά κυλά στο αίμα της Ηγεσίας των Δημοκρατικών!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού. Έχουμε τα χρήματά τους, Εκατοντάδες Δισεκατομμύρια Δολάρια και έχουμε τα Στενά τους!», ανέφερε.
Ο Βανς συμμετείχε πρόσφατα σε επαφές που αφορούσαν το Ιράν.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.