Ποιος επιτηρεί τα φρεάτια στους δρόμους; Ο καθένας τα δικά του - Τοπίο θολό και ζήτημα ασφαλείας για τους πολίτες (φώτος)

Φρεάτια που χρησιμοποιούνται για την αποχέτευση, τα όμβρια ύδατα αλλά και υπόγεια καλώδια ενδεχομένως να παραμείνουν ανοιχτά με αποτέλεσμα να αποτελούν ζήτημα δημοσίου κινδύνου, κυρίως λόγω του βάθους τους αλλά και του περιεχομένου.

Περιστατικό που καταγγέλθηκε στον «Π» αφορά μια τέτοια περίπτωση, με φρεάτιο που βρίσκεται σε πεζοδρόμιο και μάλιστα πάνω στην λωρίδα με τις σημάνσεις για άτομα με οπτικές αναπηρίες. Το εν λόγω φρεάτιο, σε δρόμο των Πολεμιδιών στη Λεμεσό, βρέθηκε ανοιχτό και χωρίς το καπάκι του, με αποτέλεσμα άτομο που περπατούσε στο πεζοδρόμιο να πέσει μέσα και να τραυματιστεί.

Το σημαντικό όμως δεν είναι τόσο ο τραυματισμός, όσο η συνειδητοποίηση ότι οι γραμμές για την διαχείριση και επιτήρηση αυτών των φρεατίων είναι… θολές. Όπως διαφαίνεται από επιστολές που έχει στην κατοχή του ο «Π», κάθε υπηρεσία έχει την ευθύνη των δικών της φρεατίων, δηλαδή, αν ένα φρεάτιο είναι του δικτύου αποχέτευσης ή του νερού, τότε ανήκει στον ΕΟΑ της εκάστοτε επαρχίας. Τα υπόλοιπα φρεάτια ανήκουν στους δήμους και κάποια φρεάτια ανήκουν στις εταιρείες παροχών τηλεπικοινωνιών. Όπως διαπιστώθηκε από το άτομο που τραυματίστηκε στο περιστατικό στα Πολεμίδια, το οποίο επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμο, το συγκεκριμένο φρεάτιο ανήκει και αξιοποιείται από εταιρείες παροχείς τηλεπικοινωνιών.

Έπειτα από επικοινωνία του «Π» με αρμόδια πρόσωπα που εργάζονται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, διαπιστώθηκε επίσης πως τα καλύμματα αυτών των φρεατίων, ναι μεν είναι βαριά, αλλά όχι ασήκωτα, άρα επιρρεπή στην αφαίρεση τους. Άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει κλαπεί το κάλυμμα, και γι’ αυτό να έμεινε το φρεάτιο ανοιχτό. Όπως διαφαίνεται από φωτογραφίες την ημέρα του περιστατικού, το κάλυμμα είναι άφαντο. Αυτό όμως ενισχύει το ερώτημα του ποιος είναι τελικά υπεύθυνος για την επιτήρηση αυτών των φρεατίων.

Μιλώντας στον «Π», ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε πως «είναι πρακτικά αδύνατο» οι δήμοι να επιτηρούν όλα τα φρεάτια που υπάρχουν και η ευθύνη τους εμπίπτει στους ιδιοκτήτες τους, είτε είναι ιδιώτες, είτε υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γι’ αυτό το λόγο και οι Αρχές προτρέπουν τους πολίτες όταν έρχονται στην αντίληψη τους ανοικτά φρεάτια, να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για να επιληφθούν του ζητήματος. Παρόλα αυτά, τόνισε πως «είναι ένα θέμα ασφαλείας που πρέπει να εξεταστεί» από την Ένωση Δήμων ιδιαίτερα ως προς την ασφάλιση των καλυμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το περιστατικό στα Πολεμίδια, το άτομο που τραυματίστηκε εντόπισε ακόμα ένα φρεάτιο ανοικτό, αυτή τη φορά όμβριων υδάτων. Η αδυναμία συνεχούς επιτήρησης όλων των φρεατίων, είναι απολύτως κατανοητή, ωστόσο η ανάγκη ασφάλισης τους, παραμένει επιτακτική.