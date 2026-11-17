Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροπλάνο κατά την πτήση προς την Ιταλία, ο 71χρονος Ποντίφικας είπε ότι θα ήθελε να δει μεγαλύτερη ικανότητα διαλόγου, οικοδόμησης γεφυρών και συμφιλίωσης. «Ξέρω ότι είναι ένα όνειρο, αλλά γνωρίζω ότι είναι δυνατό», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν έκανε «πολιτικό σχόλιο», αλλά προωθούσε «το κοινωνικό δόγμα της Εκκλησίας».

Ο γεννημένος στις ΗΠΑ Πάπας έχει συγκρουστεί αρκετές φορές με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας ανακοίνωσε ότι ψήφισε στις ενδιάμεσες εκλογές, κάτι που αποτελεί την πρώτη δημόσια δήλωση Ποντίφικα ότι άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ υπέστη συντριπτική ήττα στις εκλογές, σε μεγάλο βαθμό λόγω της οργής που προκάλεσαν η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και ο κοστοβόρος πόλεμος του Αμερικανού Προέδρου εναντίον του Ιράν.

Κατά την πτήση της επιστροφής στο Βατικανό, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη Λατινική Αμερική, ο Πάπας απάντησε επίσης σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο παραίτησής του. Είπε ότι δεν έχει υπογράψει επιστολή «προληπτικής παραίτησης», όπως είχαν κάνει ορισμένοι προκάτοχοί του, για την περίπτωση σοβαρών προβλημάτων υγείας.

«Όχι, προς το παρόν, δόξα τω Θεώ, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη. Το εκκλησιαστικό δίκαιο περιέχει ήδη αρκετά σημεία που αφορούν το θέμα αυτό. Εξαρτώμαι από τον Κύριο, όπως έχω πει. Αν χρειαστεί θα το κάνω, αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι είναι αναγκαίο», είπε.

Ο Λέων αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με ανθρώπους που υπέστησαν κακοποίηση από κληρικούς. «Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλώ μαζί τους. Πρόκειται για μια κίνηση που εκφράζει τη βούλησή μου να βρίσκομαι στο πλευρό τους», είπε, καλώντας Καθολικούς επισκόπους και ιερείς να σταθούν δίπλα στα θύματα με αίσθημα ευθύνης, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μιλώντας για την οικονομική πραγματικότητα στη Λατινική Αμερική και αλλού, ο Πάπας, κατά κόσμον Ρόμπερτ Πρέβοστ, τόνισε ότι πρέπει να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση πλούτου στα χέρια λίγων, αρχή που, όπως σημείωσε, επιβεβαιώνεται από την κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας. Αντίθετα, είπε, πρέπει να προωθηθεί δικαιότερη αναδιανομή, ώστε η μεσαία τάξη να μπορεί να ζει με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ