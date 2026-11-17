Σε ανάρτησή του, ο κ. Γιωρκάτζης καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις συγκεκριμένες ενέργειες, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία σε μια δημοκρατική κοινωνία πρέπει να εκφράζεται μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή επιχειρημάτων και όχι με απειλές, βανδαλισμούς και στοχοποίηση αιρετών εκπροσώπων και των οικογενειών τους. «Στη δημοκρατία, ο διάλογος διεξάγεται με επιχειρήματα, όχι με νυχτερινούς βανδαλισμούς και στοχοποίηση αιρετών εκπροσώπων και των οικογενειών τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι αποφάσεις για τα οδοφράγματα δεν ανήκουν στις τοπικές Αρχές

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας τοποθετείται παράλληλα επί της ουσίας της συζήτησης για την ενδεχόμενη διάνοιξη του οδοφράγματος Λυμπιών - Λουρουτζίνας, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της κεντρικής πολιτικής ηγεσίας.

Όπως επισημαίνει, οι αποφάσεις για τη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης λαμβάνονται σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, και όχι από τις τοπικές Αρχές.

Υπό αυτό το πρίσμα, χαρακτηρίζει άδικη και επικίνδυνη τη στοχοποίηση εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για αποφάσεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Αναγκαίες οι οδικές υποδομές και ο περιμετρικός δρόμος

Ο κ. Γιωρκάτζης εκφράζει παράλληλα στήριξη στη θέση του Αντιδημάρχου και της τοπικής Αρχής για την ανάγκη δημιουργίας των απαραίτητων οδικών υποδομών, σε περίπτωση διάνοιξης του οδοφράγματος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο αίτημα για κατασκευή περιμετρικού δρόμου, προκειμένου να προστατευθεί ο πυρήνας του χωριού και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρόλος των τοπικών Αρχών είναι να προασπίζονται την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί εύλογες τις θέσεις που εκφράζει η τοπική Αρχή των Λυμπιών ως προς τις υποδομές που απαιτούνται. Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΕΟΑ υπογραμμίζει ότι η ελεύθερη έκφραση απόψεων και η διαφωνία αποτελούν θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για απειλές και εκφοβισμό.