Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο Πρόεδρος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία μαζί με τους Υπουργούς ή άλλους αρμόδιους, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε αρνητικά. «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ξεκινήσει καμία προετοιμασία. Είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, 16 μήνες πριν τις επικείμενες προεδρικές εκλογές», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος και η Κυβέρνηση παραμένουν «αταλάντευτα προσηλωμένοι» στην ολοκλήρωση και υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό συμβόλαιο με τους πολίτες. Αναφέρθηκε, επίσης, στην επίλυση ζητημάτων της καθημερινότητας και στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Σε ερώτηση αν ο Πρόεδρος θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2028, ο Εκπρόσωπος δεν απάντησε ως προς την υποψηφιότητά του. Είπε ότι, 16 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, το ζητούμενο είναι αν η Κυβέρνηση και η νομοθετική εξουσία έχουν ως προτεραιότητα τις εκλογές ή την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών.

«Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες που μας παρακολουθούν, που μας διαβάζουν, είναι κατά πόσον αυτή η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, όπως επίσης και η νομοθετική εξουσία, θέτουν ως προτεραιότητα τις ερχόμενες εκλογές ή την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών», σημείωσε.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε στην κυπριακή κοινωνία το 2023 ένα κοινωνικό συμβόλαιο και πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο, όπως είπε, η κοινωνία «με την ετυμηγορία της προσυπέγραψε».

«Αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο θα το υλοποιήσουμε στο σύνολό του και εκεί βρισκόμαστε προσκολλημένοι καθημερινά», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ