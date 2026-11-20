Με τη νέα οικονομική ενίσχυση ύψους €30.000 για την περίοδο 2026–2027, η συνολική προσφορά της Lidl Κύπρου από την έναρξη της συνεργασίας το 2024 ανέρχεται πλέον στις €90.000. Το ανανεωμένο πλάνο δράσης βασίζεται στις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, και αναπτύσσεται πλέον στους εξής κεντρικούς πυλώνες:

Εκπαιδευτικά προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης στα σχολεία: Υλοποίηση των βιωματικών εργαστηρίων «Beat Bullying» και του προγράμματος «Team Up». Παράλληλα, εντάσσεται το «Hope For Children Club», όπου μαθητές εκπαιδεύονται σε εβδομαδιαία βάση ώστε να λειτουργούν ως νεαροί πρεσβευτές των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στη σχολική τους κοινότητα.

Υλοποίηση των βιωματικών εργαστηρίων «Beat Bullying» και του προγράμματος «Team Up». Παράλληλα, εντάσσεται το «Hope For Children Club», όπου μαθητές εκπαιδεύονται σε εβδομαδιαία βάση ώστε να λειτουργούν ως νεαροί πρεσβευτές των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στη σχολική τους κοινότητα. Εκστρατεία ενάντια στην παιδική κακοποίηση & προώθηση της Γραμμής 1466: Στήριξη και επικοινωνιακή ενίσχυση μιας ευρείας καμπάνιας ενημέρωσης, ώστε το μήνυμα και η πρόσβαση στη δωρεάν Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 1466 (24/7, 365 ημέρες τον χρόνο, με ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξη) να φτάσουν σε κάθε παιδί και οικογένεια.

Ο πραγματικός αντίκτυπος της σύμπραξης αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα: περισσότεροι από 6.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλες τις επαρχίες και εκπαιδευτικές βαθμίδες έχουν συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές δράσεις (εκ των οποίων πάνω από 3.700 παιδιά σε 95 δράσεις μόνο κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026), ενώ 100.000+ πολίτες έχουν ενημερωθεί μέσα από ανοιχτές εκδηλώσεις. Επιπλέον, η Γραμμή 1466 έχει δεχθεί πάνω από 1.000 κλήσεις, 450 παιδιά και οικογένειες έλαβαν εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσω του Συμβουλευτικού Κέντρου το 2025, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις σε 155 εκπαιδευτικούς σε θέματα των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η σύμπραξη αυτή αποτυπώνει έμπρακτα τον τρόπο με τον οποίο η Lidl Κύπρου αντιλαμβάνεται την εταιρική υπευθυνότητα ως μια διαρκή επένδυση στους ανθρώπους και κυρίως στα παιδιά, εξασφαλίζοντας ότι η φροντίδα, ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους και η ψυχοκοινωνική τους στήριξη αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

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