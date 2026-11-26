Ο Δανός υπουργός Δικαιοσύνης, Νικολάι Βάμεν, ανακοίνωσε την Τετάρτη (25/11) ότι η χώρα προτίθεται να θεσπίσει νέους κανόνες που θα απαγορεύουν στους εισαγγελείς να φορούν ισλαμική μαντίλα κατά την παρουσία τους στις δικαστικές αίθουσες. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια συζήτηση για την εφαρμογή αντίστοιχης απαγόρευσης στα δημοτικά και γυμνάσια της χώρας.
Η Δανία επεκτείνει τα σχέδια απαγόρευσης της μαντίλας και στους εισαγγελείς
Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη δημόσια τοποθέτηση της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία δήλωσε ότι υποστηρίζει την απαγόρευση της μαντίλας στα δημοτικά και γυμνάσια. Η πρόταση αυτή υποστηρίζεται από κόμματα της δεξιάς και της ακροδεξιάς.
Στην ανακοίνωσή του για την ισλαμική μαντίλα στα δικαστήρια της Δανίας, ο Βάμεν, που ανήκει στους Σοσιαλδημοκράτες, αναφέρει: «Εισάγουμε τώρα κανόνες που προβλέπουν ότι οι εισαγγελείς, όπως και οι δικαστές, θα πρέπει να έχουν ουδέτερη εμφάνιση από θρησκευτικής και πολιτικής απόψεως όταν συμμετέχουν σε ακροαματικές διαδικασίες».
Όπως διευκρίνισε, τα μέτρα αφορούν κυρίως τα θρησκευτικά καλύμματα κεφαλής και ειδικότερα τη μαντίλα, η οποία δεν θα επιτρέπεται να φοριέται εντός των δικαστηρίων από τους εισαγγελείς. Σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι απαραίτητο να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι οι εισαγγελείς ασκούν το έργο τους με πλήρη αντικειμενικότητα και αμεροληψία».
Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη δημόσια τοποθέτηση της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία δήλωσε ότι υποστηρίζει την απαγόρευση της μαντίλας στα δημοτικά και γυμνάσια. Η πρόταση αυτή υποστηρίζεται από κόμματα της δεξιάς και της ακροδεξιάς.
Η Φρεντέρικσεν αναγνώρισε ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου ενδέχεται να συναντήσει δυσκολίες σε μια χώρα όπου η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία έκφρασης αποτελούν θεμελιώδεις αξίες. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή της, «η μαντίλα αποτελεί σύμβολο καταπίεσης».
Οι υπό συζήτηση προτάσεις διαφέρουν από τη νομοθεσία που ισχύει από τον Αύγουστο του 2018, η οποία απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους και προβλέπει την επιβολή προστίμων στους παραβάτες. Η σημερινή συζήτηση αφορά τη μαντίλα, η οποία καλύπτει τα μαλλιά αλλά όχι το πρόσωπο.
Πηγή: skynewsarabia/ert
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