TAYLOR SWIFT

Μάθε τα Πάντα για το Απόλυτο Pop Idol

Μια ξεχωριστή ευκαιρία να ανακαλύψετε την ιστορία της γυναίκας που κατέκτησε την κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Από τα παιδικά της χρόνια και την οικογένειά της μέχρι τα πρώτα μουσικά βήματα και την καθιέρωσή της, το βιβλίο-αφιέρωμα ξετυλίγει την πορεία της Taylor Swift με τρόπο ζωντανό και απολαυστικό. Η αγάπη της για την κάντρι μουσική, οι επιρροές που διαμόρφωσαν τον ήχο της, οι μεγάλες καλλιτεχνικές μεταμορφώσεις της, αλλά και στιγμές από την προσωπική της ζωή φωτίζουν τις διαφορετικές πλευρές μιας πολυσχιδούς προσωπικότητας.

Πώς κατάφερε να μετατρέψει τα τραγούδια και τις προσωπικές της ιστορίες σε παγκόσμιο φαινόμενο;

Ποια ήταν τα βήματα που την οδήγησαν από τα πρώτα της όνειρα σε μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις και αλλεπάλληλα ρεκόρ;

Και τι είναι αυτό που κάνει εκατομμύρια θαυμαστές σε κάθε γωνιά του πλανήτη να αισθάνονται τόσο κοντά της;

Με πλούσιο περιεχόμενο και εντυπωσιακή παρουσίαση, αυτή η έκδοση αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της μουσικής, της μόδας και της σύγχρονης pop κουλτούρας. Είναι ένα βιβλίο για τους αφοσιωμένους Swifties, αλλά και για όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το φαινόμενο Taylor Swift και την επιρροή του στη σημερινή μουσική βιομηχανία.

Μια ξεχωριστή αναγνωστική συνάντηση με την καλλιτέχνιδα που συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία.