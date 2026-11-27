Με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και δραστηριότητες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, ο Όμιλος Λεπτός αποτελεί έναν από τους σημαντικούς εργοδότες της χώρας. Οι δραστηριότητές του καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τους τομείς των Ακινήτων, της Φιλοξενίας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και των επαγγελματικών Υπηρεσιών, απασχολώντας ανθρώπους με διαφορετικές ειδικότητες και επαγγελματικές διαδρομές.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι δύο Συμπρόεδροι συμμετείχαν σε συζήτηση με θέμα «Developing the Next Generation of Leaders: How Great Organisations Build Leaders Before They Need Them», όπου μίλησαν για την κοινή τους πορεία στην ηγεσία, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, καθώς και τη σημασία της ανάδειξης και προετοιμασίας της επόμενης γενιάς στελεχών.

Ο Γιώργος Μ. Λεπτός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της σωστής επιλογής ανθρώπων και της δημιουργίας μιας ισχυρής ομάδας. Αναφερόμενος στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί έγκαιρο προγραμματισμό, σαφή κατεύθυνση και ουσιαστική προετοιμασία, πολύ πριν έρθει η στιγμή της διαδοχής.

Ο Παντελής Μ. Λεπτός αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία και στο πώς διαμορφώθηκε με την πάροδο του χρόνου η αντίληψή του για την ηγεσία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Φλέρταρα με την ιδέα της ηγεσίας από πολύ μικρή ηλικία, αλλά σύντομα κατάλαβα ότι το να φιλοδοξείς να ηγηθείς είναι ένα και το να ηγείσαι σωστά είναι άλλο».

Σήμερα, όπως εξήγησε, θεωρεί σημαντικό μέρος της ευθύνης ενός ηγέτη να βοηθά τους ανθρώπους γύρω του να εξελίσσονται και να προετοιμάζονται για μεγαλύτερες ευθύνες. Η σταδιακή ανάθεση καθηκόντων και η παροχή του απαραίτητου χρόνου και χώρου για ανάπτυξη αποτελούν, κατά την άποψή του, βασικές προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη συνέχεια.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στην πιστοποίηση Great Place to Work® που εξασφάλισε τον Σεπτέμβριο του 2026 η Leptos Estates, η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων του Ομίλου. Η πιστοποίηση απονεμήθηκε έπειτα από την αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος από τους ίδιους τους εργαζομένους, μέσω της έρευνας Trust Index™.

Με αφορμή τις δύο διακρίσεις, οι Γιώργος Μ. Λεπτός και Παντελής Μ. Λεπτός δήλωσαν από κοινού:

«Πίσω και από τις δύο διακρίσεις βρίσκονται οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μας κάθε μέρα. Κάθε σπίτι που χτίζουμε, κάθε φιλοξενούμενος που καλωσορίζουμε, κάθε φοιτητής και κάθε ασθενής που φροντίζουμε στηρίζονται σε αυτούς. Η ευθύνη μας είναι να τους παρέχουμε το σωστό περιβάλλον και προοπτικές εξέλιξης».

Σχετικά με τον Όμιλο Λεπτός

Με περισσότερα από 65 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας και γραφεία και συνεργάτες σε περισσότερες από 75 χώρες, ο Όμιλος Λεπτός έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ανάπτυξης Ακινήτων μέσω της Leptos Estates, της Φιλοξενίας μέσω της Leptos Calypso, της Εκπαίδευσης μέσω του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, της Υγείας μέσω του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ίασις και άλλων επαγγελματικών Υπηρεσιών, προσφέροντας υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης ακινήτων, του αθλητισμού, των συνεδρίων, των ταξιδιών και των ασφαλειών.

www.leptosestates.com

Πληροφορίες

Leptos Estates

info@leptosestates.com

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