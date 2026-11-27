Έχει ταξιδέψει σε τέσσερις ηπείρους, διαθέτει –όπως ο ίδιος υποστηρίζει– τον πιο εκλεπτυσμένο ουρανίσκο και είναι πεπεισμένος ότι πίσω από κάθε επιτυχία της Coffee Island βρίσκεται… ο ίδιος. Το όνομά του; Rudi. Και φέτος τα Χριστούγεννα, η Coffee Island του παραχωρεί τα φώτα της δημοσιότητας με τη νέα εκστρατεία «Follow Rudi».
«Follow Rudi»: Ένας πολυταξιδεμένος τάρανδος δίνει συνέντευξη Τύπου και φέρνει τα Χριστούγεννα στη Coffee Island
Τρία νέα γιορτινά ροφήματα, χριστουγεννιάτικη συλλογή καφέ για το σπίτι και μια καμπάνια με πρωταγωνιστή τον πιο αυτάρεσκο «ειδικό» του specialty coffee.
Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στο κατάστημα του Αγίου Δομετίου, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ βρέθηκαν μπροστά σε έναν ασυνήθιστο συνεντευξιαζόμενο. Ο Rudi απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, μοιράστηκε ιστορίες από τα ταξίδια του στις χώρες παραγωγής καφέ και παρουσίασε τη νέα χριστουγεννιάτικη ταινία του brand, όπου πραγματοποιεί τη δική του περιοδεία στην Κύπρο [link ταινίας]. «Δεν είμαι τυχαίος. Είμαι η σφραγίδα έγκρισης», δήλωσε με τη γνωστή του… μετριοφροσύνη.
«Θέλαμε φέτος τα Χριστούγεννα να μιλήσουμε για τον καφέ με έναν τρόπο που δεν περιμένει κανείς. Ο Rudi μάς έδωσε την ελευθερία να χαμογελάσουμε με τον εαυτό μας και, ταυτόχρονα, να μιλήσουμε σοβαρά για αυτό που κάνουμε: τα ταξίδια στις φάρμες, τις σπάνιες σοδειές, την ποιότητα στο φλιτζάνι. Ο Rudi επιμένει ότι τα έκανε όλα μόνος του, αλλά πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια μεγάλη ομάδα. Ελπίζουμε οι γεύσεις που ενέκρινε να σας κάνουν να χαμογελάσετε όσο κι εμείς», δήλωσε η Χρυσάνθη Αγγελίδου, Marketing Manager της Coffee Island Κύπρου.
Τρία νέα ροφήματα, με «σφραγίδα έγκρισης»
Υπό το σύνθημα Christmas tastes better. Rudi approved!, τα καταστήματα υποδέχονται:
- Santaccino: Το αγαπημένο cappuccino σε γιορτινή εκδοχή, με σιρόπι Gingerbread, σαντιγί και χριστουγεννιάτικα sprinkles.
- UBE Bells: Το εξωτικό ube, που δίνει στο ρόφημα μωβ χρώμα, συναντά τις πικάντικες νότες του Gingerbread.
- Polar Latte: Iced latte με σιρόπι Gingerbread, για όσους αγαπούν τον κρύο καφέ ακόμα και στην καρδιά του χειμώνα.
Η γιορτινή συλλογή για το σπίτι
- Jingle Blend: Χαρμάνι 100% Specialty Arabica από Βραζιλία και Κολομβία, με νότες κανέλας, καβουρδισμένων ξηρών καρπών και πραλίνας φουντουκιού.
- Καφές φίλτρου Μελομακάρονο: Εμπνευσμένος από το πιο γιορτινό παραδοσιακό γλυκό.
- Κάψουλες Espresso Κανέλα-Πορτοκάλι: Ζεστά μπαχαρικά με φρουτώδη επίγευση.
Τα προϊόντα διατίθενται σε όλα τα καταστήματα και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Από τις φάρμες του κόσμου, στην Κύπρο
Πίσω από τις ιστορίες του Rudi βρίσκεται η πολυετής εμπειρία της ομάδας της Coffee Island. Με απευθείας συνεργασίες με 26 φάρμες σε 12 χώρες, η εταιρεία επιλέγει ποικιλίες από την Ινδία, τη Ρουάντα, το Περού μεχρι την Κολομβία και τη Βαζιλία και ανακαλύπτει σπάνιες σοδειές, όπως την ποικιλία Excelsa από την Ινδία, που αντιπροσωπεύει μόλις το 0,5% της παγκόσμιας παραγωγής. Ξεχωριστή θέση στις αφηγήσεις του Rudi είχε και ο Microfarm Colombia Palermo, καφές από οικογενειακή φάρμα της Κολομβίας που ταξίδεψε σε ιστιοφόρο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων «Fresh Coffee. Clean Ocean».
Follow Rudi. Discover Coffee Island.
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