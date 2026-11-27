Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να βρεθούν μέσα σε ένα σύγχρονο εργοτάξιο, να παρακολουθήσουν από κοντά τις εργασίες και τις κατασκευαστικές διαδικασίες. Παράλληλα, απέκτησαν μια ουσιαστική εικόνα των προκλήσεων και των σύνθετων απαιτήσεων που συνοδεύουν την υλοποίηση ενός έργου μεγάλης κλίμακας.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα πολιτιστικών υποδομών της Κύπρου, ενώ συνάμα αποτελεί ιδανικό πεδίο πρακτικής γνώσης. Και αυτό γιατί συνδυάζει υψηλές τεχνικές απαιτήσεις με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και σύγχρονες κατασκευαστικές προσεγγίσεις.

Μέσα από την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής και ανάπτυξης, η Cyfield συμβάλλει διαχρονικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου προφίλ της Κύπρου, δημιουργώντας έργα που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη διαμόρφωση του σύγχρονου αστικού τοπίου της χώρας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής και στενής συνεργασίας του Ομίλου με την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Cyfield αναγνωρίζει τη σημασία της σύνδεσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την επαγγελματική πράξη και επιδιώκει, μέσα από ανάλογες δράσεις, να προσφέρει στους νέους ανθρώπους ευκαιρίες άμεσης επαφής με τον κλάδο, να μοιράζεται την τεχνογνωσία και την εμπειρία του και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επόμενης γενιάς πολιτικών μηχανικών.