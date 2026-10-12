Η αρκούδα βγήκε από το δωμάτιο. Το κράτος παραμένει μέσα;

Υπάρχουν προβλήματα που όλοι βλέπουν, αλλά κανείς δεν αγγίζει. Οι Άγγλοι τα αποκαλούν the elephant in the room. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Στην Κύπρο, όμως, καταφέραμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα: η αρκούδα του Melios Zoo Park βγήκε κυριολεκτικά από το δωμάτιο. Το κράτος θα βγει ποτέ από τη γραφειοκρατική του χειμερία νάρκη;

Η υπόθεση της άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου είχε ήδη περάσει από τα δικαστήρια.

Υπήρχαν αποφάσεις, αρμόδιες υπηρεσίες και υποχρεώσεις. Κι όμως, φτάσαμε σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους και το ίδιο το ζώο.

Προφανώς, η ποινική ευθύνη δεν αποδίδεται με άρθρα και αναρτήσεις. Χρειάζεται έρευνα.

Η πολιτική ευθύνη, όμως, δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την αναμονή του πορίσματος, ιδιαίτερα όταν τα προβλήματα είναι γνωστά εδώ και χρόνια.

Ποιος έλεγχε τις εγκαταστάσεις; Ποιος διασφάλιζε την εφαρμογή των αποφάσεων; Και ποιος θα εξηγήσει στους πολίτες πώς φτάσαμε ως εδώ;

Το κράτος μας συχνά αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικό στην παραγωγή νόμων, ανακοινώσεων και διερευνητικών επιτροπών. Στην εφαρμογή τους, πάλι, προτιμά τους χαλαρούς ρυθμούς. Μέχρι να συμβεί κάτι που δεν χωρά πλέον κάτω από το χαλί.

Και τώρα τι;

Μια ανακοίνωση, μερικές δηλώσεις, μια έρευνα και μετά επιστροφή στην κανονικότητα; Θα περιμένουμε την επόμενη διαφυγή (που μπορεί να αποβεί και μοιραία) για να διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν λειτουργεί;

Η αρκούδα δεν γνωρίζει από δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές αρμοδιότητες και κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.

Το κράτος, υποτίθεται, τα γνωρίζει όλα αυτά. Γι’ αυτό και οφείλει να ενεργεί πριν από το περιστατικό, όχι απλώς να το διαχειρίζεται όταν γίνει είδηση.

Απαιτούνται απαντήσεις, ασφαλής διαχείριση των ζώων και εφαρμογή των αποφάσεων. Και, εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις, συγκεκριμένες ευθύνες.

Η αρκούδα έκανε την έξοδό της. Μένει να δούμε αν θα ακολουθήσει κανένας υπεύθυνος να αναλάβει την οποία ευθύνη ή αν, όπως συνήθως, θα μείνει το κράτος στο δωμάτιο, να κοιτάζει τους τέσσερις τοίχους και να αναρωτιέται τι πήγε στραβά.