Νεκρός εντοπίστηκε τη Δευτέρα (12/10) ηλικιωμένος Γερμανός στην οικία του στη Λάρνακα. Τον εντοπισμό του προηγήθηκε η επίσκεψη επιδότη στο σπίτι του, ο οποίος αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε τις Αρχές.
Τραγωδία στη Λάρνακα: Πήγε επιδότης σπίτι του για να του παραδώσει κλήση αλλά ήταν νεκρός - Το αντιλήφθηκε από τη δυσοσμία
Ο επιδότης αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία από το σπίτι ηλικιωμένου Γερμανού στη Λάρνακα και ειδοποίησε τις Αρχές – Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιδότης είχε μεταβεί στην οικία προκειμένου να παραδώσει κλήση στον ηλικιωμένο. Ωστόσο, διαπίστωσε ότι από το εσωτερικό του σπιτιού αναδιδόταν έντονη δυσοσμία, γεγονός που τον οδήγησε να ενημερώσει αμέσως την Αστυνομία.
Μέλη της δύναμης έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό στο μπάνιο της οικίας του.
Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις των Αρχών έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
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