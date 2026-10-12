Τραγωδία στη Λάρνακα: Πήγε επιδότης σπίτι του για να του παραδώσει κλήση αλλά ήταν νεκρός - Το αντιλήφθηκε από τη δυσοσμία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιδότης είχε μεταβεί στην οικία προκειμένου να παραδώσει κλήση στον ηλικιωμένο. Ωστόσο, διαπίστωσε ότι από το εσωτερικό του σπιτιού αναδιδόταν έντονη δυσοσμία, γεγονός που τον οδήγησε να ενημερώσει αμέσως την Αστυνομία.

Μέλη της δύναμης έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό στο μπάνιο της οικίας του.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις των Αρχών έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας