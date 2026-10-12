Τάσος Γιασεμίδης για προσέγγιση από το ΑΚΕΛ: «Κάθε πράγμα στην ώρα του»

Όταν η δημοσιογράφος επέμεινε ότι υπήρξε τουλάχιστον μια προσέγγιση, «ένας καφές, ένα τηλέφωνο», ο κ. Γιασεμίδης δεν το διέψευσε. Σημείωσε ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι μπορεί να γίνει τεχνοκρατικά και τι όχι, και ότι για οποιαδήποτε υποψηφιότητα θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Όταν υπάρξουν εξελίξεις, είπε, θα μπορεί να μιλήσει.

Η Προεδρία ως «σοβαρό ζήτημα»

Ο κ. Γιασεμίδης έκανε και ένα γενικότερο σχόλιο, χαρακτηρίζοντας την Προεδρία της Δημοκρατίας ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα. Όπως είπε, πρέπει να εξεταστεί ποιες πολιτικές μπορούν να εφαρμοστούν. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται επιτέλους μια μεταρρυθμιστική πολιτική, ώστε η καλή δημοσιονομική εικόνα να φτάσει στην κοινωνία, να γίνουν αλλαγές στη δημόσια υπηρεσία και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Αν υπάρξει βολιδοσκόπηση, κατέληξε, οι θέσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες, «διότι άλλο το τι θέλω, άλλο το τι μπορεί να γίνει».

Το όνομά του ακούγεται τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα σε όσα συζητούνται στο ΑΚΕΛ για τις προεδρικές του 2028. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Πολίτη», μαζί του αναφέρονται ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο Χρίστος Στυλιανίδης, ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου και ο γενικός γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου.

Η Εζεκία Παπαϊωάννου δεν έχει ανοίξει επίσημα τη συζήτηση ονομάτων. Ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ αναμένεται να είναι έτοιμος το πρώτο τρίμηνο του 2027 και θα επικυρωθεί από έκτακτη παγκύπρια συνδιάσκεψη, αφού προηγηθεί διάλογος με άλλα κόμματα και συζήτηση στη βάση.

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Γιασεμίδης αναφέρθηκε στις τιμές της ενέργειας και στον προϋπολογισμό του 2027. Τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες και υπέρ της επανεξέτασης της λεγόμενης διπλής φορολόγησης στα καύσιμα, με αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.