Ο Τραμπ και το «αιματοβαμμένο» ρωσικό ντίζελ

Για την Ουκρανία είναι ξεκάθαρο ότι η συμφωνία του Τραμπ ισούται με έμμεση χρηματοδότηση της Ρωσίας και τα δισεκατομμύρια αμερικάνικα «πετροδόλαρα» που θα εισρεύσουν στα ταμεία της θα μεταφραστούν σε νέους πυραύλους, βόμβες και drones για να ισοπεδώνουν τις πόλεις της και να σκοτώνουν τους πολίτες της, ακόμα και την ώρα του ύπνου τους στα κρεβάτια τους.

Σημαίνει επίσης σημαντική στήριξη της ρωσικής οικονομίας σε μία στιγμή που αρχίζει να αναδεικνύεται το μέγεθος και βάθος των σοβαρών προβλημάτων της λόγω του πενταετούς πολέμου και της εξοπλιστικής φρενίτιδας που έχει ρίξει τη χώρα και τον λαό του ο Πούτιν.

Και σημαίνει επίσης επιβράβευση στον Πούτιν και ένα «μεγαλοπρεπές» οκ, για να συνεχίσει τον πόλεμό του, την εξόντωση του ουκρανικού λαού, την ισοπέδωση της χώρας και τις δολοφονίες του κατά των αμάχων.

Θύματα του εξωφρενικού πολέμου του Πούτιν δεν είναι όμως μόνο η Ουκρανία και ο ουκρανικός λαός.

Είναι και η Ευρώπη, στην οποία ο Πούτιν ξανάφερε τον πόλεμο μετά από σχεδόν εβδομήντα χρόνια, αλλά και οι λαοί της, οι οποίοι εδώ και πέντε χρόνια πληρώνουν αναπόφευκτα ακριβά τον πόλεμό του, με ελλείψεις αλλά και τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια και μία σειρά άλλα προϊόντα, με νέες φορολογίες, νέους εξοπλισμούς αλλά και με απώλειες εσόδων λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Και αυτό δεν γίνεται φυσικά χάριν της Ουκρανίας, όπως κάποιοι αρέσκονται να λένε, ούτε γίνεται από επιλογή, αλλά γίνεται εξ ανάγκης. Εξ ανάγκης για να ανακοπεί ο ρωσικός επεκτατισμός και να προστατευθεί η ίδια η Ευρώπη, αφού όλοι αντιλαμβάνονται ότι αν η Ρωσία «περάσει» από την Ουκρανία, δεν θα σταματήσει εκεί.

Και σε αυτόν ακριβώς τον αγώνα της Ευρώπης και των λαών της γυρίζει σήμερα την πλάτη ο Τραμπ, δίνοντας «φιλί ζωής» στον Πούτιν και επιλέγοντας ουσιαστικά στρατόπεδο.

Ο Τραμπ έδειξε τις φιλορωσικές και φιλοπουτινικές του προθέσεις από την πρώτη μέρα που επανήλθε στην εξουσία, όπως έδειξε και το αντιευρωπαϊκό του μένος. Η Αμερική του Τραμπ δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα ηγέτιδα του δυτικού κόσμου του παρελθόντος.

Τα περί δήθεν πτώσης των τιμών λόγω της ροής ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά είναι απλές «προφάσεις εν αμαρτίαις». Όλοι οι αναλυτές επιβεβαιώνουν ότι το ρωσικό ντίζελ που θα φτάσει -αν φτάσει- στην αμερικανική αγορά είναι απλά μία «σταγόνα στον ωκεανό» που ποσώς μπορεί να αλλάξει τις τιμές.

Τα δισεκατομμύρια όμως δολάριά του με τα οποία «σπονσάρει» τον φίλο του Πούτιν μπορούν όντως να σκοτώσουν πολλά ακόμα Ουκρανόπουλα.