«Άναψε φωτιές» η Άμεση Δημοκρατία: Έντονες αντιδράσεις στη Βουλή για τοποθετήσεις Λαουρή και Νταϊάνας - «Απαράδεχτα σχόλια» (βίντεο)

Το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συζήτηση της Επιτροπής για τη νευροτεχνολογία και, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρία της Δευτέρας, σχολίαζε το επίπεδο κατανόησης του θέματος από τα μέλη της Επιτροπής.

Ο Χρίστος Χριστοφίδης, βουλευτής του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της Επιτροπής, ανέφερε ότι ο ουσιαστικός διάλογος προϋποθέτει αλληλοσεβασμό, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα στις δημόσιες τοποθετήσεις. Επικαλέστηκε τον Κώδικα Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας, ο οποίος συμπληρώνει τον Κανονισμό της Βουλής και προβλέπει, μεταξύ άλλων, σεβασμό προς τα μέλη της Βουλής και τους συνεργάτες τους, καθώς και αποφυγή προσβλητικών συμπεριφορών. Χαρακτήρισε τα σχόλια «απαράδεκτα» και τα καταδίκασε.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης είπε ότι, εάν η ανάρτηση ερμηνεύθηκε ως υποτίμηση της νοημοσύνης των συναδέλφων του, το κόμμα απολογείται. Πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να σκοτώσουμε την Κύπρο για μικροπολιτικές».

Η βουλεύτρια του ίδιου κόμματος Νταϊάνα Κωνσταντινίδου αρνήθηκε ότι υπήρξε παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας. «Αρνούμαστε κατηγορηματικά ότι παραβιάσαμε οποιονδήποτε κώδικα δεοντολογίας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχουν δικαίωμα να πολιτεύονται με τον τρόπο που θεωρούν σωστό.

Μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δήμος Γεωργιάδης εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το ζήτημα. Όπως είπε, δεν μπορεί να θεωρείται ότι οι βουλευτές δεν γνώριζαν ή δεν κατανοούσαν τη θεματολογία της προηγούμενης συνεδρίας. «Είναι κάτι που μας στενοχώρησε, αφού είναι ομολογουμένως καλή η συνοχή της συγκεκριμένης Επιτροπής και δεν προβλέπεται, για συγκεκριμένους σκοπούς, να χρησιμοποιούμε λαϊκιστικές προσεγγίσεις εις βάρος των συναδέλφων μας», συμπλήρωσε.

Η βουλευτής του Άλμα Λίτσα Δρουσιώτου χαρακτήρισε αντιδεοντολογικό το περιεχόμενο του βίντεο, λέγοντας ότι υποβαθμίζει το έργο της Επιτροπής και εκθέτει τα μέλη της. Ανέφερε ότι είναι αδιανόητο να παρουσιάζεται δημόσια πως οι βουλευτές δεν γνώριζαν το αντικείμενο που συζητούσαν, υπενθυμίζοντας ότι στη συνεδρία συμμετείχαν επιστήμονες, γιατροί και ακαδημαϊκοί. «Αυτό θεωρείται αντιδεοντολογικό και είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν τέτοια βίντεο στη δημοσιότητα, μειώνοντας το έργο της Βουλής», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας, το Άλμα κατέθεσε, μέσω της βουλευτή Ειρήνης Χαραλαμπίδου, επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής με τις θέσεις του για την πρόταση της Άμεσης Δημοκρατίας να συσταθεί ad hoc κοινοβουλευτική επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Στην επιστολή, το κόμμα αναφέρει ότι τα σχετικά ζητήματα μπορούν να εξετάζονται από τις υφιστάμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές, με κατάλληλο συντονισμό και την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη, χωρίς να απαιτείται η σύσταση νέας επιτροπής. Η επιστολή τέθηκε επίσης υπόψη της σύσκεψης των αρχηγών.

Πηγή: ΚΥΠΕ