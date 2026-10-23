Το όπλο κατά των στημένων αγώνων που παραμένει στο συρτάρι απο το 2020!!!

Όπως έγραψε προ ημερών ο «Π», ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού βρίσκονται προς αξιολόγηση δύο πορίσματα για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες της Β’ Κατηγορίας της περιόδου 2025/2026, ενώ διερευνάται και τρίτος αγώνας της ίδιας σεζόν. Παράλληλα, η Επιτροπή διόρισε ερευνώντες λειτουργούς για τρεις αγώνες κυπέλλου της περιόδου 2026/2027, έπειτα από πληροφορίες για ενδεχόμενη απόπειρα χειραγώγησής τους. Οι νέες αυτές υποθέσεις προστίθενται σε έναν μακρύ κατάλογο περιστατικών που έχουν απασχολήσει ή και απασχολούν τις αρμόδιες αρχές.

Την τελευταία δεκαετία διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες αρχές περισσότεροι από 150 φάκελοι για ύποπτους ποδοσφαιρικούς αγώνες της Α’ και Β’ Κατηγορίας, στους οποίους υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις στοιχηματικής δραστηριότητας. Παρά τον όγκο των υποθέσεων, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ποινική καταδίκη για στημένο παιχνίδι.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην εξασφάλιση μαρτυρίας που να μπορεί να στοιχειοθετήσει το αδίκημα της χειραγώγησης αγώνα. Αθλητικοί παράγοντες που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις αρνούνται να καταθέσουν στην Αστυνομία. Αντίστοιχη απροθυμία καταγράφεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, και από διαιτητές και ποδοσφαιριστές. Την ίδια ώρα, αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς χώρες της Ασίας, όπου διεξάγεται στοιχηματική δραστηριότητα για τους συγκεκριμένους αγώνες, παραμένουν εκκρεμή για χρόνια.

Έμεινε στο συρτάρι

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αξιοποίηση των νόμιμων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό ανακριτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εξασφάλισης μαρτυρίας. Όχι ως πανάκεια, αλλά ως ένα επιπλέον μέσο διερεύνησης υποθέσεων στις οποίες η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Αν εφαρμοζόταν η νομοθεσία για τις νόμιμες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, η διαδικασία θα ήταν η εξής: Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, εφόσον εντόπιζε βάσιμες ενδείξεις χειραγώγησης αγώνα, θα ενημέρωνε την Αστυνομία, η οποία θα αναλάμβανε την περαιτέρω διερεύνηση. Εφόσον πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις και εκδιδόταν το απαιτούμενο δικαστικό διάταγμα, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί το μέτρο της παρακολούθησης των τηλεφωνικών επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων. Εδώ βρίσκεται και η ουσιαστική διαφορά από τις παρακολουθήσεις που διενεργούνται για σκοπούς εθνικής ασφάλειας από την ΚΥΠ: το υλικό που εξασφαλίζεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ποινικής διαδικασίας μπορεί να αξιοποιηθεί ως μαρτυρία ενώπιον δικαστηρίου. Πρόκειται, επομένως, για ένα νομοθετικό εργαλείο που θα μπορούσε να ενισχύσει τις ανακριτικές δυνατότητες των αρχών σε υποθέσεις όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι διερεύνησης προσκρούουν στην έλλειψη μαρτυρίας. Κι όμως, παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος, η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας παραμένει ζητούμενο.

Να ζητηθούν εξηγήσεις

Οι βουλευτές που συμμετείχαν στην Επιτροπή Νομικών το 2020 και εξακολουθούν να είναι μέλη της Βουλής έχουν κάθε λόγο να ζητήσουν εξηγήσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Εισαγγελέα για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας που οι ίδιοι ψήφισαν. Γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη νομοθεσία; Υπάρχουν νομικά ή πρακτικά εμπόδια; Και, εάν ναι, γιατί δεν έχουν ξεπεραστεί σχεδόν επτά χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου; Τα ερωτήματα αυτά δεν αφορούν μόνο τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων. Αφορούν την αποτελεσματικότητα της ίδιας της ποινικής διερεύνησης και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η νομοθεσία. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι νόμιμες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις αποτελούν εδώ και χρόνια μέρος των ανακριτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων, με τις αντίστοιχες δικαστικές εγγυήσεις.

Οι συλλήψεις στην Ελλάδα

Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών στην Ελλάδα για στημένους αγώνες μπάσκετ, οι συλλήψεις, ο εντοπισμός εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε χρηματοκιβώτια και οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της χειραγώγησης στον αθλητισμό. Η σύγκριση με την Κύπρο είναι αναπόφευκτη, καθώς εδώ οι «κόκκινοι» φάκελοι συσσωρεύονται χωρίς να έχουν οδηγήσει σε ποινικές καταδίκες για στημένους αγώνες.

Αμήν και πότε, λοιπόν, θα περάσουμε και στην Κύπρο από τις υποψίες και τους «κόκκινους» φακέλους στις αποδείξεις και τις καταδίκες;

michalis.h@politis.com.cy