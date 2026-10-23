Η Κύπρος της «μικρής» και της «μεγάλης» εικόνας

Αντίθετα – αν είναι δυνατόν - γίνεται μείζων θέμα συζήτησης, το γεγονός ότι ένας 24χρονος νεοεκλεγής βουλευτής, ο Εφραίμ Γιάγκου του ΑΚΕΛ , δήλωσε στο «Πόθεν Έσχες» του, ότι πριν μπει στην Βουλή και ενώ δεν εργαζόταν καν, είχε στην κατοχή του μόνο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο αξίας 7.000 ευρώ και μία μικρή κατάθεση ύψους 50 ευρώ.

Διάφοροι «ψαγμένοι», που όλα τα άλλα τα «καταπίνουν» και τα αποδέχονται αδιερεύνητα, άρχισαν να αμφισβητούν ότι η δήλωση του νεαρού βουλευτή είναι αληθής, άλλοι να χλευάζουν τον μη έχοντα νεαρό βουλευτή και άλλοι να διερωτώνται πως είναι δυνατόν και κατάφερε να εκλεγεί με μηδέν εισοδήματα, υπονοώντας, εμμέσως πλην σαφώς, ότι έχει «κρυμμένα» και αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.

Προφανώς στην λογική αυτών, η Βουλή δεν είναι για όλους, αλλά μόνο για επιτυχημένους επιχειρηματίες, καλοπληρωμένους επαγγελματίες όπως δικηγόρους, γιατρούς και άλλους και κυρίως για γόνους πολιτικών και οικονομικών τζακιών. Όταν καταφέρνουν να εκλεγούν παιδιά της μικρομεσαίας ή και της κατώτερης τάξης τότε κάτι «ύποπτο» συμβαίνει.

Το τραγικότερο όμως με αυτή την ιστορία είναι ότι κάποιοι σε αυτό τον τόπο, είτε ζουν σε έναν άλλο, ολόδικο τους κόσμο, είτε κάνουν κάνουν πως δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει γύρω τους.

Για αυτούς είναι απίστευτο και «ύποπτο» στην Κύπρο του σήμερα, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν στην τράπεζα κατάθεση μόλις 50 ευρώ, να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία και να μην οδηγούν υπερπολυτελή και πανάκριβα αμάξια.

Ας μάθουν λοιπόν αυτοί, ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο η «μικρή εικόνα» του δικού τους κόσμου.

Υπάρχει και η «μεγάλη εικόνα» των πολλών. Των χιλιάδων που ζουν, ή στο όριο της φτώχειας ή και κάτω από αυτό, που δεν τα βγάζουν πέρα, ούτε μέχρι τα μισά του μήνα, που δανείζονται για να καλύψουν τις βασικότερες των αναγκών τους και που δεν τους περισσεύει μία για καταθέσεις, αμάξια, ταξίδια και άλλες πολυτέλειες. Ας μάθουν δε πως ακόμη και άνθρωποι που εργάζονται σκληρά και ακατάπαυστα χρόνια και χρόνια, στις τράπεζες έχουν μόνο χρέη και όχι καταθέσεις.

Και τέλος ας μάθουν και ας συνειδητοποιήσουν, πως η δήλωση του 24χρονου Εφραίμ, δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας.