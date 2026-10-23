Μια ασυνήθιστη μορφή διαμαρτυρίας έχει κάνει την εμφάνισή της στην Ινδία, όπου ένα βιντεοπαιχνίδι που μεταφέρει τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στον ψηφιακό κόσμο έχει γίνει viral.
«Τρέξε να μη σε πιάσουν!»: Το βιντεοπαιχνίδι που κάνει θραύση στην Ινδία και βάζει την αστυνομία να κυνηγά διαδηλωτές
Ένα διαδικτυακό παιχνίδι που σατιρίζει τις αστυνομικές επιχειρήσεις κατά διαδηλωτών έχει προκαλέσει αίσθηση στην Ινδία. Οι παίκτες καλούνται να αποφεύγουν αστυνομικούς και μπλόκα για να καταφέρουν να φτάσουν σε μια διαδήλωση.
Το παιχνίδι ονομάζεται «Jantar Mantar Chalo» και ο στόχος του είναι απλός, αλλά ιδιαίτερα επίκαιρος. Οι παίκτες πρέπει να ξεπεράσουν αστυνομικά μπλόκα, να αποφύγουν τη σύλληψη και να φτάσουν στο σημείο όπου πραγματοποιείται μια διαδήλωση στο Νέο Δελχί.
Πίσω από τη δημιουργία του βρίσκεται ο επαγγελματίας της πληροφορικής Σουράτζ Κουσουά, ο οποίος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το χιούμορ και την τεχνολογία για να σχολιάσει την πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα.
Το παιχνίδι κυκλοφόρησε στις 14 Οκτωβρίου και μέσα στις πρώτες ημέρες προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον, καταγράφοντας περισσότερους από 2.000 ταυτόχρονους χρήστες.
Η επιτυχία του συνδέεται με τις κινητοποιήσεις νέων στην Ινδία, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την ανεργία, τα προβλήματα στις εξετάσεις και ζητήματα σχετικά με τους εκλογικούς καταλόγους.
Για αρκετούς νέους, τα βιντεοπαιχνίδια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μετατραπεί σε εναλλακτικούς τρόπους πολιτικής έκφρασης. Αντί για παραδοσιακά συνθήματα, επιστρατεύουν σατιρικούς χαρακτήρες, ψηφιακές αποστολές και χιουμοριστικά σενάρια.
Το «Jantar Mantar Chalo» δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση. Άλλα παιχνίδια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αντλούν επίσης έμπνευση από τις διαδηλώσεις, παρουσιάζοντας φανταστικούς χαρακτήρες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις αρχές.
Η νέα τάση καταδεικνύει πώς η νεότερη γενιά αξιοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία όχι μόνο για ψυχαγωγία, αλλά και για να σχολιάσει όσα συμβαίνουν γύρω της.
Και στην περίπτωση αυτή, η πολιτική αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον στους δρόμους και στις πλατείες, αλλά μεταφέρεται ακόμη και στις οθόνες των υπολογιστών.
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