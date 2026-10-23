Πολλοί οδηγοί θυμούνται να ελέγξουν την πίεση των ελαστικών τους μόνο όταν εμφανιστεί κάποια προειδοποιητική ένδειξη στο ταμπλό ή όταν διαπιστώσουν ότι ένα λάστιχο φαίνεται ξεφούσκωτο. Ωστόσο, η πρακτική αυτή μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένη, καθώς ένα ελαστικό είναι δυνατόν να έχει χάσει σημαντική ποσότητα αέρα χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό με γυμνό μάτι.
Βάζετε αέρα στα ελαστικά του αυτοκινήτου; Το λάθος που κάνουν πολλοί οδηγοί και τους κοστίζει χρήματα
Μια απλή κίνηση που κάνουμε στο πρατήριο καυσίμων μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση, τη φθορά των ελαστικών και την ασφάλειά μας στον δρόμο. Το σημαντικό δεν είναι μόνο πόσο αέρα βάζουμε, αλλά και πότε ελέγχουμε την πίεση.
Η σωστή πίεση των ελαστικών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ασφαλή και οικονομική λειτουργία ενός αυτοκινήτου. Όταν τα ελαστικά έχουν λιγότερο αέρα από τον προβλεπόμενο, αυξάνεται η αντίσταση κύλισης, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να κινήσει το όχημα.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου, ταχύτερη φθορά των ελαστικών και λιγότερο αποτελεσματική συμπεριφορά του αυτοκινήτου στον δρόμο.
Το λάθος που γίνεται στο πρατήριο
Ένα από τα συχνότερα λάθη είναι ο έλεγχος της πίεσης αμέσως μετά από μια μεγάλη διαδρομή.
Καθώς το αυτοκίνητο κινείται, τα ελαστικά θερμαίνονται και η πίεση του αέρα στο εσωτερικό τους αυξάνεται. Επομένως, η μέτρηση που πραγματοποιείται αμέσως μετά την οδήγηση μπορεί να εμφανίζει υψηλότερη ένδειξη από την πραγματική πίεση των κρύων ελαστικών.
Αν ο οδηγός αφαιρέσει αέρα για να φτάσει στην προτεινόμενη τιμή, ενδέχεται τελικά να αφήσει τα ελαστικά με χαμηλότερη πίεση από την απαιτούμενη.
Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται όταν το αυτοκίνητο έχει παραμείνει σταθμευμένο για τουλάχιστον τρεις ώρες ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Πού βρίσκεται η σωστή πίεση;
Μια άλλη συνηθισμένη παρανόηση αφορά τους αριθμούς που αναγράφονται στο πλάι του ελαστικού.
Η ένδειξη μέγιστης πίεσης που βρίσκεται εκεί δεν αποτελεί τη συνιστώμενη πίεση για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
Οι σωστές τιμές αναγράφονται συνήθως σε ειδικό αυτοκόλλητο στο πλαίσιο της πόρτας του οδηγού ή στο εγχειρίδιο του οχήματος.
Μάλιστα, σε ορισμένα αυτοκίνητα η προβλεπόμενη πίεση είναι διαφορετική για τους μπροστινούς και τους πίσω τροχούς, ενώ μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το φορτίο και τον αριθμό των επιβατών.
Κάθε πότε πρέπει να γίνεται έλεγχος;
Οι ειδικοί συνιστούν έλεγχο της πίεσης τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και πριν από μεγάλα ταξίδια.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν αλλάζει ο καιρός. Με την πτώση της θερμοκρασίας, μειώνεται και η πίεση στο εσωτερικό των ελαστικών, γεγονός που μπορεί να ενεργοποιήσει την προειδοποιητική λυχνία στο ταμπλό.
Δεν πρέπει, πάντως, να θεωρούμε ότι περισσότερος αέρας σημαίνει καλύτερη οικονομία. Η υπερβολική πίεση μπορεί να περιορίσει την πρόσφυση, να επηρεάσει την οδική συμπεριφορά και να προκαλέσει ανομοιόμορφη φθορά.
Τελικά, λίγα λεπτά ελέγχου κάθε μήνα μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση καυσίμων, στην παράταση της ζωής των ελαστικών και, κυρίως, στην ασφαλέστερη οδήγηση.
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