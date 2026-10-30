Εθελοντική δουλεία

Κάποτε βλέπω στις ειδήσεις δηλώσεις κάποιων πολιτικών που λένε ότι ανησυχούν για τη μονιμοποίηση της διχοτόμησης. Και εκπλήττομαι. Δηλαδή, ακόμα δεν αντιλαμβάνονται ότι μονιμοποιήθηκε; Δεν βλέπουν όσα γίνονται; Ο βορράς ανήκει πλέον στην Τουρκία, όχι στους Τουρκοκύπριους. Επιμένει στα δύο κράτη, αλλά δεν είναι αυτό που θέλουν ουσιαστικά. Είναι καλύτερα να μείνει ως μια πειρατική αποικία. Τότε γιατί επιμένει τόσο πολύ στα δύο κράτη; Επειδή ξέρει ότι δεν θα τα αποδεχτεί η ελληνοκυπριακή πλευρά. Το βλέπει αυτό ως έναν δρόμο για να παρατείνει το υφιστάμενο στάτους κβο. Μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμαν πέθανε η ομοσπονδία στον βορρά. Άλλωστε δεν απέμεινε κανείς να αναφέρεται σε αυτήν, εκτός από μερικούς στενούς κύκλους. Και σύντομα ούτε αυτοί θα υπάρχουν. Αν κοιτάξει κανείς την πορεία των εκλογών μας, στο μυαλό της Άγκυρας υπάρχει ένα άλλο σχέδιο. Αυτή τη φορά θα μεταφερθεί το CTP στη θέση του UBP στη διοίκηση. Και θα τους αναγκάσει να εγκρίνουν τα δύο κράτη. Αυτό που κατάφερε με τον Τουφάν θα το καταφέρει και με το κόμμα του. Θα γίνουν ακόμα σκληρότεροι οι όροι τους στις διαπραγματεύσεις. Θα κλιμακωθεί πιο πολύ ο ρατσισμός και ο εθνικισμός εδώ. Η αδιαλλαξία της τουρκικής πλευράς θα ανοίξει πιο πολύ τον δρόμο των εθνικιστικών, ακόμα και των φασιστικών κύκλων στον νότο.

Αν οι νέες γενιές δεν ήταν όμηροι των κομμάτων, ίσως να υπήρχε και εδώ μια κινητοποίηση όπως στις ευρωπαϊκές χώρες. Είδατε τι πράγματα συνέβησαν στη Σερβία. Οι φοιτητικές διαδηλώσεις ανέτρεψαν μια κυβέρνηση 12 χρόνων. Οι νέοι το έκαναν αυτό, όχι τα πολιτικά κόμματα. Τα κόμματα τα βρήκαν έτοιμα! Ως Κύπριος παρακολουθώ αυτές τις διαδηλώσεις με ζήλεια και νιώθω θαυμασμό. Μήπως μπορεί να γίνουν και σε εμάς; Δεν μπορεί! Διαβάζω τις απόψεις που είχε για εμάς ο Άγγλος κυβερνήτης Reginald Stubbs το 1933 και θαυμάζω το πόσο εύκολα μας κατάλαβε ο αποικιοκράτης μας. Λέει το εξής ο κυβερνήτης Stubbs:

«Δεν γνώρισα καμία άλλη κοινωνία που οπωσδήποτε είναι τόσο ακατάλληλη όσο η κυπριακή για να αναλάβει υπεύθυνο ρόλο στην κυβέρνηση της χώρας της. Λόγω της διαρκούς κατοχής τους από ξένες χώρες, οι Κύπριοι ανέπτυξαν μια τυπική νοοτροπία σκλάβου και συνεχίζουν να την έχουν. Συναντώ παντού μπροστά μου ίντριγκες, απάτες και σκεπτικισμό. Κανένας Κύπριος δεν εμπιστεύεται τον άλλο. Η κοινωνική συνείδηση δεν είναι μόνο μια έννοια άγνωστη για τους Κυπρίους, είναι ταυτοχρόνως κάτι που στην πράξη δεν θα μπορούσε να χωρέσει ο νους τους».

Ψέματα είναι; Περάστε τη ζωή σας μπροστά από τα μάτια σας και κοιτάξτε καλά. Δεν το βλέπετε έτσι και εσείς; Μια κοινωνία που βλέπει την προσωπική της ευημερία πάνω από την κοινωνική ευημερία. Τι είδους κοινωνική συνείδηση μπορεί να έχει μια τέτοια κοινωνία; Αναπτύχθηκε πιο πολύ η νοοτροπία της δουλείας μας; Αυτό οφείλεται στο ότι καταφεύγουμε πάντα υπό την προστασία εκείνου που έχει την ισχύ. Δεν υπάρχει θέση για τους αδύναμους! Ούτε στις εκλογές. Ούτε στην επιβίωση. Η ίντριγκα, το ψέμα, η απάτη, η δολοπλοκία και η συκοφαντία είναι αυτά στα οποία έχουμε εξειδικευτεί πιο πολύ. Ένα άλλο τέλειο χούι μας είναι και το εξής: Δεν μαχαιρώνουμε ποτέ κανέναν από μπροστά. Πάντα στην πλάτη τον χτυπάμε!

Δεν είμαστε οι αλυσοδεμένοι σκλάβοι της Αφρικής. Το ήξερε αυτό και ο Άγγλος κυβερνήτης. Η δική μας δουλεία είναι εθελοντική!