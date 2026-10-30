Η αμείλικτη ροή του χρόνου και το πολιτικό προσωπικό

Στην ελληνοκυπριακή πλευρά, εδώ δηλαδή που υποτίθεται ότι «καιγόμαστε» για λύση επειδή ο χρόνος ξεριζώνει κάθε ελπίδα επανένωσης , το πολιτικό προσωπικό επιμένει να βάζει στον «αυτόματο πιλότο» την τύχη του τόπου. Αντί η καθημερινή αγωνία και η απόλυτη διπλωματική μας κινητοποίηση να εστιάζουν στο πώς θα αξιοποιηθεί ως το τέλος της λήξης της θητείας Γκουντέρες, το νότιο κομμάτι της μοιρασμένης Κύπρου ζει στον αστερισμό των Προεδρικών Εκλογών του… 2028!

Και όμως αυτή η συνθήκη αρχίζει να γίνεται φυσιολογική. Δεκαπέντε μήνες πριν από τις επόμενες κάλπες παρακολουθούμε ένα ρεσιτάλ πολιτικού παραλογισμού. Από τη μία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλώνεται σε μια διαρκή επικοινωνιακή διαχείριση τόσο του κυπριακού όσο και της εσωτερικής διακυβέρνησης, με μοναδικό στόχο και αγωνία την επανεκλογή του. Από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πρώτο τον ΔΗΣΥ, την ισχυρότερη παράταξη του τόπου, ανακυκλώνουν εσωτερικές έριδες, προσωπικές ατζέντες και πρόωρες υποψηφιότητες.

Μπροστά σε αυτές τις οδυνηρές διαπιστώσεις τίθεται ένα κραυγαλέο ερώτημα. Όταν εμείς οι ίδιοι αντιμετωπίζουμε την διαίρεση του τόπου ώς ένα δευτερεύον θέμα μπροστά στις καρέκλες εξουσίας με ποια λογική απαιτούμε από τη διεθνή κοινότητα να επιμένει ως το τέλος;

Γιατί, εν ολίγοις, τα έχουμε με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν η οποία προειδοποιεί, πως χωρίς αλλαγή πλεύσης των κοινοτήτων δεν υπάρχει τίποτε που να διαφοροποιεί τα δεδομένα;

Γιατί να νιώσει την οποιαδήποτε πίεση ο ΟΗΕ ή να δυσαρεστηθεί η Άγκυρα, η οποία βλέπει το ρολόι να δουλεύει υπέρ της και την οριστική διχοτόμηση να σερβίρεται στο πιάτο της χωρίς κανένα κόστος;

Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες και αφορούν όλους. Αν η πολιτική ηγεσία συνεχίσει να θυσιάζει το μέλλον της πατρίδας στον βωμό των πρόωρων προεκλογικών σχεδιασμών, το 2028 δεν θα υπάρχει πλέον αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Θα παραλάβουν απλώς τη σφραγίδα της οριστικής ταφόπλακας της Κύπρου. Κάποιοι οφείλουν να συνέλθουν πριν να είναι πολύ αργά.