Ψυχολόγοι και ψυχίατροι στα όριά τους

Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί χθες πληροφορήθηκα από πολύ καλές πηγές πως οι περισσότεροι από τους πιο πάνω ειδικούς είναι... φουλαρισμένοι στην πελατεία!

Αν ψάχνεις για κάποιον από τους πιο πάνω, πρέπει να είσαι περισσότερο τυχερός στο τζακπότ για να βρεις καρέκλα να σωριαστείς απάνω της και να περιμένεις την παρέμβαση του…Φρόιντ για να πάρεις μια κάποια ανάσα ανακούφισης…

Μιλάω πολύ ειλικρινά και περιγράφω το αδιέξοδο, κατά το οποίο πολλοί πολίτες πνίγονται στα δικά τους προβλήματα, ζητούν απεγνωσμένα μια βοήθεια αλλά σχεδόν όλες οι πόρτες έχουν κλείσει… Η ψυχιατρική είναι ένας τομέας που εκτοξεύτηκε στην Κύπρο! Βέβαια γι' αυτό υπάρχουν πολλοί λόγοι. Η μοναξιά οργιάζει και κάνει τους ανθρώπους πιο πιεσμένους και απελπισμένους. Οι σχέσεις έχουν διαταραχθεί και δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρουσιάζουν καθημερινά συμπεριφορές άγχους και πανικού!

Τα παιδιά έχουν αυτονομηθεί χωρίς να καταλάβουν στα σοβαρά τι τους συμβαίνει. Οι γονείς τα έχουν χαμένα και τα συζητούν μεταξύ τους, μη βγάζοντας φυσικά άκρη… Και να το πούμε στη διάλεκτό τους. Έχουν σαλτάρει και μένουν μετέωροι αναζητώντας μια λύση, μια διέξοδο κάτι που να μην τους γεμίζει ανασφάλεια και χαοτικά σύμπαντα…

Σοβαρομιλώ! Πέντε άνθρωποι, φίλοι και γνωστοί μου, μού εμπιστεύτηκαν πως ψάχνουν κάποιον ειδικό και 9 στους 10 δεν έχουν ραντεβού για να τους δεχτούν!

Υπάρχουν αρμόδιοι για να ασχοληθούν με το θέμα, ή το νιώθουν άλυτο (πιο άλυτο και από το Κυπριακό); Αντιλαμβάνονται οι λογής λογής αρμόδιοι ότι η κοινωνία πιέζεται από χίλιες δυο πλευρές; Ρίξτε μια ματιά στις διαφημίσεις της τηλεόρασης –πόση ευτυχία και ευημερία υπόσχονται!... Μετά δώστε προσοχή στα δελτία ειδήσεων! Δεν υπάρχει σχεδόν καμιά είδηση για κάτι που πηγαίνει καλά!... Και μετά δείτε και τα τυχερά παιγνίδια που μοιράζουν λεφτά… Με πόση αγωνία όλοι επιδιώκουν να κερδίσουν και αν κάποιος κερδίσει πανηγυρίζει σαν να βρίσκεται σε κερκίδα όπου η ομάδα του σκόραρε στο τελευταίο λεπτό… Δεν είναι βέβαια κυπριακό το φαινόμενο. Στη νότια κυρίως Ευρώπη, πριν λίγες μέρες, τα έκαναν γης μαδιάμ…Η αναστάτωση δεν είναι επανάσταση, αν και κάθε επανάσταση προκαλεί τεράστια αναστάτωση…

Βασική αιτία όλων των πιο πάνω πιστεύω πως είναι η ανασφάλεια, η απουσία προοπτικής ΚΑΙ η ΕΛΛΕΙΨΗ εμπιστοσύνης. Διότι οι ρόλοι του παλαιού κόσμου έχουν εξατμιστεί και νέοι ρόλοι είναι ακόμα υπό διερεύνηση στα ντιβάνια των ειδικών! Που φυσικά, ελάχιστα μπορούν να καταφέρουν γιατί και οι ίδιοι βρίσκονται στο ερμητικό ποτάμι που πάει προς τους καταρράκτες...