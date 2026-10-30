Κεραυνός και Tatham συζήτησαν τις οικονομικές σχέσεις Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, συζητήθηκαν επίσης πολιτικές για την προώθηση των επενδύσεων και μηχανισμοί ελέγχου τους στους συγκεκριμένους τομείς, με στόχο την εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία στρατηγικών συμφερόντων.

Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Ύπατος Αρμοστής αναφέρθηκαν στην εξαιρετική και συνεχή συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα κυρώσεων, και ειδικότερα στη συνεργασία της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων (ΕΜΕΚ) με το Γραφείο Εφαρμογής Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (Office of Financial Sanctions Implementation – OFSI).

Ο Ύπατος Αρμοστής χαρακτήρισε τη διαχρονική συνεργασία λαμπρό παράδειγμα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, τέλος, οι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή και του πολέμου στην Ουκρανία, με έμφαση στην ενεργειακή κρίση.

Πηγή: ΚΥΠΕ