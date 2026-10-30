Στο «Πουρνάρα» μέλη του δικτύου της Eurojust για τη διακίνηση μεταναστών

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, η επίσκεψη εντάχθηκε στο πλαίσιο της 4ης συνάντησης της υποομάδας, η οποία φιλοξενήθηκε στη Λάρνακα στις 29 και 30 Οκτωβρίου.

Η Eurojust, ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, υποστηρίζει τον συντονισμό δικαστικών και εισαγγελικών αρχών σε διασυνοριακές υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν λειτουργοί της Υπηρεσίας Ασύλου και του Υφυπουργείου. Τα μέλη ξεναγήθηκαν στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για την καθημερινή λειτουργία του Κέντρου, τις υποδομές του και τη συνεργασία των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται εκεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εφαρμογή από την Κυπριακή Δημοκρατία των νέων διαδικασιών του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και στον ρόλο του «Πουρνάρα». Παρουσιάστηκε η αξιοποίηση των αναβαθμισμένων υποδομών για τον έλεγχο, την καταγραφή και την ταυτοποίηση των νεοαφιχθέντων, όπως και ο συντονισμός των αρμόδιων αρχών για την ταχύτερη διαχείριση των υποθέσεων, σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου (ΥΑΜ), του Frontex, της Europol και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA), οι οποίοι παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους στο Κέντρο. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στο έργο του μόνιμου σώματος του Frontex, στη συλλογή πληροφοριών μέσω συνεντεύξεων με μετανάστες και στη συνεργασία εθνικών υπηρεσιών και ευρωπαϊκών οργανισμών.

Το δίκτυο της Eurojust για την παράνομη διακίνηση μεταναστών φέρνει σε επαφή εξειδικευμένους εισαγγελείς και δικαστικούς λειτουργούς από κράτη μέλη και τρίτες χώρες, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε συγκεκριμένες υποθέσεις.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η επίσκεψη έδωσε την ευκαιρία να παρουσιαστούν η κυπριακή εμπειρία στη διαχείριση των αφίξεων και η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου. Παράλληλα, υπογραμμίθηκε η σημασία της συνεργασίας των υπηρεσιών πεδίου με τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Πηγή: ΚΥΠΕ