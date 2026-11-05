Ο Ραδιομαραθώνιος έχει ακόμη χιλιόμετρα να διανύσει

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν φωνές επικριτικές ως προς τον θεσμό του Ιδρύματος Ραδιομαραθωνίου. Ενός φιλανθρωπικού Ιδρύματος που υπηρετεί ένα σκοπό, ένα όραμα: Τη στήριξη παιδιών με αναπηρία και με σοβαρά προβλήματα υγείας εκεί που το κράτος δεν είναι σε θέση να βοηθήσει . Να δώσει σε αυτά τα παιδιά ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες και τη δυνατότητα να έχουν τη δική τους θέση μέσα σε μια κοινωνία συμπεριληπτική. Γιατί κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει με την αρχή πως κάθε παιδί στην Κύπρο πρέπει να έχει μία ασφαλή και χαρούμενη παιδική ηλικία μα και την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, όποιες κι αν είναι οι ανάγκες του. Αυτό ήταν το όραμα πάνω στο οποίο κτίστηκε ο Ραδιομαραθώνιος και αυτό το όραμα συνεχίζει να καθοδηγεί τη δράση του.

Από το 1990 ο Ραδιομαραθώνιος έχει ενισχύσει το έργο δεκάδων οργανισμών, γεγονός που αναγνωρίζεται και υπογραμμίζεται. Με τη σωστή διαχείριση των χρημάτων που συλλέγονται, έχει συμβάλει στη διαχείριση της καθημερινότητας χιλιάδων παιδιών με νοητική, ψυχική ή σωματική αναπηρία και έχει στηρίξει δεκάδες ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρίες..

Οι αριθμοί αποτυπώνουν την πραγματικότητα και η πραγματικότητα αυτή είναι αποκαλυπτική. Ο Ραδιομαραθώνιος. Βοήθησε σε πάνω από 10.500 περιπτώσεις στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, συνέβαλε στα έξοδα θεραπειών σε άλλες 10.081 περιπτώσεις και προσέφερε λογοθεραπεία, μαθησιακή φροντίδα και ψυχολογική στήριξη σε 15.643 περιστατικά. Σχεδόν τέσσερις χιλιάδες (4.000) φορές παρείχε βοήθεια για ιατρική φροντίδα στο εξωτερικό και στην Κύπρο και περισσότερες από χίλιες (1.000) φορές αγόρασε ακουστικά, τεχνικό εξοπλισμό και τροχοκαθίσματα. Για πολλά χρόνια, δε, είχε συμβολή σε ό,τι αφορά τους σχολικούς συνοδούς. Συνολικά, μέχρι και φέτος τον Οκτώβριο, διέθεσε 41.463.628 ευρώ για να διευκολύνει παιδιά με αναπηρίες και να τους δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες.

Είναι αλήθεια πως η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν πρέπει να υποκαθιστά την κρατική μέριμνα. Και όντως, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της δράσης του, ο Ραδιομαραθώνιος έμπαινε σε σημαντικό βαθμό σε αυτή τη διαδικασία. Έκτοτε έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση στην Κύπρο και ο Ραδιομαραθώνιος έχει συμβάλει ενεργά σε μια ουσιαστική, θετική αλλαγή. Κατάφερε να κάνει τις αναπηρίες πιο ορατές και να μεταφέρει το μήνυμα πως οι επιπλέον ανάγκες που έχουν τα παιδιά με αναπηρία δημιουργούν επιπλέον υποχρεώσεις για το κράτος. Κυρίως, όμως, κατάφερε να καλλιεργήσει το μήνυμα της ισότητας και των ίσων ευκαιριών.

Η στήριξη, η ενσωμάτωση και η δημιουργία προοπτικής για τα παιδιά με αναπηρία, εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο στόχο. Και ο Ραδιομαραθώνιος λειτουργεί συνθετικά, βάζοντας το δικό του λιθαράκι

στην προσπάθεια για καλύτερη κοινωνική πολιτική, για πιο άμεση παρέμβαση εκεί που χρειάζεται, για ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων. Ενισχύει το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης της ενότητας και της συμπερίληψης. Με τις ενέργειές του υπενθυμίζει πως όσο οι ανάγκες είναι συνεχείς πρέπει να είναι συνεχής και η προσπάθεια όλων μας -κράτους, κοινωνίας, οργανώσεων- ώστε αυτές να καλύπτονται και τα παιδιά με αναπηρία να μπορούν να ζουν ισότιμα ανάμεσα μας.

Από το 1990 μέχρι σήμερα έχουμε διανύσει πολλά χιλιόμετρα στην Κύπρο, τόσο στον τομέα της στήριξης όσο και στον τομέα της αποδοχής και της ορθής ενσωμάτωσης. Μέχρι όμως το όραμα να γίνει πράξη, χωρίς εξαιρέσεις και εμπόδια, μέχρι να υπάρξει πλήρης ισοτιμία, ο Ραδιομαραθώνιος και η κοινωνία οφείλουν να συνεχίσουν τον αγώνα τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και να αναδείξουν τα δικαιώματα των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους.

*Εθελοντή