Πριν τον Ραδιομαραθώνιο 2027

Αφού τον θέλετε, λοιπόν, συνεχίστε να τον κάνετε τον Ραδιομαραθώνιό σας. Όμως, μέχρι την επόμενη φορά που θα παραδώσετε επιταγή και θα καλέσετε τους πολίτες να συνεισφέρουν από το υστέρημά τους, φροντίστε να κάνετε και τη δουλειά για την οποία σας πληρώνουν ή σας έχουν εκλέξει. Μπορείτε να:

Δημιουργήσετε δομές ημερήσιας φροντίδας για ενήλικες με αναπηρίες.

Εξασφαλίσετε υποστηριζόμενη διαβίωση, ώστε οι γονείς να μην ξαγρυπνούν αναρωτώμενοι τι θα απογίνουν τα παιδιά τους όταν οι ίδιοι πεθάνουν. Το γηροκομείο δεν είναι λύση. Εξασφαλίσετε προσωπικούς βοηθούς και κατ’ οίκον υποστήριξη. Ανεξάρτητη διαβίωση δεν σημαίνει ισόβια εξάρτηση από συγγενείς.

Θεσπίσετε επίδομα και ασφαλιστική κάλυψη για άτυπους φροντιστές, μαζί με υπηρεσίες προσωρινής ανακούφισης. Οι οικογένειες δεν μπορούν να σηκώνουν μόνες τους όλο το βάρος.

Φτιάξετε πόλεις με ασφαλή πεζοδρόμια, ράμπες, οδεύσεις τυφλών, ηχητικούς σηματοδότες στα φανάρια και προσβάσιμα λεωφορεία. Να πηγαίνει κάποιος μέχρι το περίπτερο χωρίς συνοδό.

Αυστηροποιήσετε τις ποινές για στάθμευση σε ράμπες, οδεύσεις τυφλών και θέσεις ΑμεΑ. Ενημερώστε και τους αστυνομικούς σας ότι ούτε τα περιπολικά εξαιρούνται αυτομάτως.

Επιβάλετε προσβασιμότητα σε δημόσια κτήρια, ιατρεία, καταστήματα και χώρους αναψυχής, με ελέγχους και κυρώσεις. Το «όλοι ευπρόσδεκτοι» δεν αρκεί όταν δεν περνάς την πόρτα.

Εξοπλίσετε τις υπηρεσίες υγείας με προσβάσιμα εξεταστικά κρεβάτια και διαγνωστικά μηχανήματα, χωρίς να χρειάζεται ο ασθενής να ψάχνει ολόκληρη επαρχία.

Προσλάβετε διερμηνείς Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας για νοσηλευτήρια, αστυνομικούς σταθμούς και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες. Εξασφαλίσετε περισσότερους διερμηνείς, ώστε κωφοί μαθητές να μη χάνουν μάθημα όταν κάποιος αρρωστήσει.

Διδάξετε τη νοηματική στα σχολεία και να εντάξετε ουσιαστικά την ενημέρωση για την αναπηρία στην εκπαίδευση.

Κάνετε τα σχολεία προσβάσιμα, με ανελκυστήρες που λειτουργούν κάθε μέρα, όχι όποτε θυμηθούν. Σταματήσετε τον αποκλεισμό από σχολικές εκδρομές. Αν δεν είναι προσβάσιμο το λεωφορείο ή ο χώρος, αλλάξτε το λεωφορείο ή τον χώρο. Όχι το παιδί.

Συμπεριλάβετε τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους. Όχι μόνο στις φωτογραφίες.

Ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχιστεί. Δεν ζητάμε να λυθούν όλα σε έναν χρόνο. Ζητάμε χρονοδιαγράμματα, κονδύλια και πράξεις. Στον Ραδιομαραθώνιο του 2027 (ξέρουμε ότι, παρά τις αντιδράσεις, θα γίνει) αντί να μετρήσουμε πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν, ας μετρήσουμε πόσα από τα παραπάνω έγιναν. Γιατί η επιταγή μπορεί να αγοράσει μια φωτογραφία. Δεν μπορεί να αγοράσει άλλοθι για την απραξία σας.

Υ.Γ. Και μια τελευταία παράκληση προς τους διοργανωτές. Την επόμενη φορά που θα στήσετε τα περίπτερα του Ραδιομαραθωνίου, προσέξτε λίγο πού τα τοποθετείτε. Γιατί, κρίνοντας από φωτογραφίες της φετινής διοργάνωσης, ορισμένα φαίνεται να έχουν στηθεί ακόμη και πάνω στις οδεύσεις τυφλών. Τουλάχιστον, για να κρατάμε και τα προσχήματα, ας μην εμποδίζουμε την πρόσβαση των ανθρώπων για τους οποίους υποτίθεται ότι διοργανώνουμε ολόκληρη εκστρατεία συμπερίληψης.