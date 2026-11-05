Βουλή: Πέρασε η αλλαγή για την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων – Αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος όταν απουσιάζει ο πρόεδρος

Την πρόταση κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίδης, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) του άρθρου 12, ο αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) θα αναλαμβάνει τη σύγκληση των συνεδριάσεών του στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον εισηγητή, η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία έπειτα από καθυστέρηση στον διορισμό νέου προέδρου, μετά την κένωση της θέσης. Το περιστατικό ανέδειξε την ανάγκη να υπάρχει σαφής διαδικασία, ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον.

Μιλώντας στην Ολομέλεια, ο κ. Λυσανδρίδης χαρακτήρισε την τροποποίηση απλή ρύθμιση για την κάλυψη τέτοιων περιπτώσεων. Αναφέρθηκε επίσης στην άτυπη συμφωνία και πρακτική που ίσχυε, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος της ΠΕΠ διοριζόταν από το πρώτο κοινοβουλευτικό κόμμα, εκφράζοντας την ελπίδα να αποκατασταθεί αυτή η πρακτική του παρελθόντος.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας δήλωσε ότι θα στηρίξει την πρόταση, σημειώνοντας ωστόσο ότι στις συζητήσεις τέτοιων ζητημάτων θα πρέπει να παρίστανται και οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να ακούν τις παρατηρήσεις των βουλευτών. Ζήτησε να σταλεί σχετική επιστολή προς τις υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η παρουσία τους στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις.

Η βουλευτής του κινήματος Άλμα Λίτσα Δρουσιώτου ανέφερε ότι συμφωνεί με τη ρύθμιση, καθώς στο παρελθόν είχε παρατηρηθεί παράλυση της λειτουργίας της ΠΕΠ.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ο οποίος σχολίασε ότι βλέπει συναδέλφους του ΔΗΚΟ «να μπαίνουν σιγά σιγά στον σωστό δρόμο και να ασκούν αντιπολίτευση». Ο κ. Κουλίας απάντησε ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη την παρατήρηση για την πορεία στο μέλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ