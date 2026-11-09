Αποχαιρετιστήριο πάρτι

Αν δεν περίμενα μέχρι αργά για να κλείσω την εφημερίδα την Παρασκευή το βράδυ, θα έγραφα λάθος την είδηση. Γιατί; Διότι δεν είχε γίνει απολύτως καμία δήλωση μετά τις επαφές που είχε εδώ ο Χακάν Φιντάν. Δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Συνήθως γινόταν κάποια δήλωση μετά από παρόμοιες επαφές και λεγόταν ότι «δεν θα εγκαταλείψουμε το ίσο κυρίαρχο κράτος μας». Τονίζονταν τα δύο κράτη. Όμως, δεν είπαν κάτι τέτοιο ο Ουνάλ Ουστέλ και το γεράκι των γερακιών Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Δεν το περίμενα από τον Τουφάν, ίσως να ντρέπεται να αναφερθεί σε δύο κράτη. Όμως, το περίμενα από τους κυρίους Ουνάλ και Ταχσίν. Σώπασαν. Δεν είπαν απολύτως τίποτα. Και εγώ το ερμήνευσα αυτό ως αλλαγή πολιτικής της Τουρκίας. Αλλά έκανα λάθος. Πρώτη φορά ήμουν αισιόδοξος. Και αυτό αποδείχτηκε μάταιο. Τελικά έχει πάψει να υπάρχει προ πολλού η αισιοδοξία εδώ. Και δεν θα πιστέψουμε τόσο εύκολα από εδώ και στο εξής.

Ο Χακάν Φιντάν έκανε αυτό που ήταν να κάνει μόλις επέστρεψε στην Τουρκία. Πάλι έβαλε τη διχοτόμηση στο τραπέζι. Τα δύο κράτη. Ίσα κυρίαρχα! Γιατί έκανε αυτή τη δήλωση στην Τουρκία και όχι στην Κύπρο; Μήπως υπήρξε παζάρεμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν μπόρεσε να πάρει αυτό που ήθελε; Ή μήπως μόλις εξήγησε την κατάσταση στον Ερντογάν έλαβε εκείνος την απόφαση; Το παρασκήνιο είναι πολύ μπερδεμένο και έντονο. Όμως, δεν μπορούμε να δούμε στο παρασκήνιο. Με τη δήλωση του Φιντάν έσβησαν και τα όνειρα εκείνων που ονειρεύονταν λύση. Μετά από αυτήν τη δήλωση, η τριμερής συνάντηση απέμεινε λεπτομέρεια.

Τι θα γίνει στην τριμερή συνάντηση; Θα συζητήσουν για πύλες και άλλα παρόμοια; Σκάβουν χαντάκια γύρω από τη Λουρουτζίνα. Οι χωρικοί επαναστάτησαν. Από πού προέκυψαν τώρα αυτά τα χαντάκια; Θα ανοίξουν την Αθηένου; Ούτε αυτό το πιστεύω πλέον! Χάσαμε πολύ χρόνο με τούτες τις υποθέσεις των πυλών. Μας έφαγαν τη ζωή τούτα τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ακόμα δεν εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, έτσι δεν είναι; Τότε γιατί υπάρχουν αυτές οι ουρές στον Άγιο Δομέτιο;

Όμως, δεν είναι εκείνο το ζήτημα. Το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι η διχοτόμηση του Χακάν Φιντάν. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι πως κανένας δεν αντέδρασε στη δήλωση του Φιντάν. Πού είναι που υποστηρίζει την ομοσπονδία ο περισσότερος από τον μισό λαό εδώ σε εμάς. Κανένας δεν έβγαλε άχνα. Κανένας δεν ρώτησε τον Φιντάν «με ποιο δικαίωμα θα μοιράσεις τη δική μας πατρίδα». Όλοι αποδέχτηκαν τη διχοτόμηση, έτσι δεν είναι; Ο αγώνας ενάντια στη διαίρεση της πατρίδας μας απαιτεί τη σιωπή σε τέτοιες καταστάσεις; Αυτό είναι που αποκαλείτε «κρύψε να περάσουμε»; Άμα μιλά ο Ερντογάν θα σωπαίνεις. Άμα μιλά ο Φιντάν θα σωπαίνεις. Όμως, άμα μιλά ο Ελληνοκύπριος ηγέτης θα ξεσπάς. Ο Φιντάν θα λέει δύο κράτη. Ο Χριστοδουλίδης θα λέει ομοσπονδία. Όμως, πάλι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα είναι αυτή που δεν θέλει λύση. Έτσι;

Αφού δεν απάντησε στις δηλώσεις Φιντάν, σημαίνει πως και ο Τουφάν συμφωνεί μαζί του. Είναι και εκείνος οπαδός της διχοτόμησης! Δεν θα μπορούσε τουλάχιστον να υπενθυμίσει στον Φιντάν ότι «τα δύο κράτη είναι αντίθετα με τα ψηφίσματα των ΗΕ»; Δεν χωράνε οι τόποι τους δικούς μας δούλους όταν καυχιούνται λέγοντας ότι «δεν λέμε ναι σε όλα μπροστά στην Τουρκία». Ιδού, είδατε. Όλοι τους λένε ναι σε όλα!