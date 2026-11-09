Δεν αρκεί να μένει ζωντανή η διαδικασία

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις προειδοποιήσεις της, επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι η διεθνής κοινότητα δεν προτίθεται να συντηρεί επ' αόριστον μια διαδικασία χωρίς αντίκρισμα.

Σε εκτενή συνέντευξή της στον «Π» η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ παρουσίασε ένα πακέτο ΜΟΕ, που περιλαμβάνει οδοφράγματα, αποναρκοθέτηση, αντιμετώπιση καταστροφών, περιβαλλοντική και πολιτιστική συνεργασία, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι πολιτικοί υπολογισμοί παραμένουν το μεγαλύτερο εμπόδιο για πρόοδο.

Το διακύβευμα, επομένως, είναι μεγαλύτερο από τη διάνοιξη μερικών οδοφραγμάτων. Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μπορούν να προσφέρουν τις αναγκαίες ανάσες στη διαδικασία. Δεν αποτελούν, όμως, υποκατάστατο της πολιτικής διαπραγμάτευσης ούτε μπορούν να συγκαλύψουν τις θεμελιώδεις διαφορές ως προς τη μορφή της επιδιωκόμενης λύσης.

Είναι, πάντως, σημαντικό ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά φαίνεται να έχει επιδείξει ευελιξία στο ζήτημα των οδοφραγμάτων, καταθέτοντας εναλλακτικές προτάσεις και αναζητώντας συμβιβασμούς. Η εξέλιξη αυτή έχει τη σημασία της, καθώς αποδεικνύει ότι ακόμα και σε ζητήματα με πολιτικό και συμβολικό βάρος υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης, εφόσον υπάρχει η βούληση. Η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να μεταφερθεί και στα δυσκολότερα κεφάλαια.

Εξίσου σημαντική είναι η στάση της Άγκυρας. Εάν πράγματι η Τουρκία έχει επιλέξει να μην υπονομεύσει την προσπάθεια και έχει δώσει το πράσινο φως στην τουρκοκυπριακή ηγεσία για συνεννόηση στα ΜΟΕ, τότε πρόκειται για μια ένδειξη που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Η πραγματική δοκιμασία, βεβαίως, δεν θα είναι οι διακηρύξεις ή οι παρασκηνιακές συνεννοήσεις, αλλά η έμπρακτη συμβολή της στην επανέναρξη μιας ουσιαστικής διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Η προειδοποίηση της Ολγκίν ότι μία ακόμα αποτυχία θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως υπερβολή. Κάθε χαμένη ευκαιρία ενισχύει την καχυποψία, παγιώνει τα τετελεσμένα και απομακρύνει την προοπτική μιας συμφωνημένης λύσης. Και όσο περνά ο χρόνος, τόσο δυσκολότερη γίνεται η αναστροφή αυτής της πορείας.

Το 2027 δεν πρέπει να αποτελέσει ακόμα μία χρονιά αναμονής και διαχείρισης του αδιεξόδου. Εάν οι ενδείξεις ευελιξίας των τελευταίων ημερών επιβεβαιωθούν, υπάρχει περιθώριο να μετατραπούν σε αφετηρία ουσιαστικής προόδου. Οι δύο ηγεσίες έχουν πλέον ενώπιόν τους μία ευκαιρία, αλλά και την ευθύνη να αποδείξουν ότι δεν αρκούνται στη διατήρηση της διαδικασίας, βέβαια είναι έτοιμες να εργαστούν για την προοπτική λύσης. Δεν χρειάζονται άλλες διακηρύξεις καλών προθέσεων. Χρειάζονται αποφάσεις.