Ο Κασιδιάρης «ξανασυστήνεται» ψάχνοντας τον επόμενο Φύσσα

Τον Σεπτέμβριο βγήκε από τη φυλακή, όπου εξέτισε την ποινή του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και προσπαθεί και πάλι να πολιτευτεί. Καινούργια ταμπέλα, ακροδεξιοί και φασίστες υποστηρικτές και ο ίδιος μπροστά να πουλάει ανανέωση. Ο Κασιδιάρης είναι δειλός. Όταν τον ρώτησε ο ανακριτής το 2013 για τον ναζισμό, αποκήρυξε μέχρι και την ιδεολογία που υπηρετούσε. Όταν ήρθε η ώρα να λογοδοτήσει για τη δράση της Χρυσής Αυγής, επιχείρησε να βγάλει από πάνω του κάθε ευθύνη. Και τώρα ζητά να επιστρέψει στην πολιτική με το βιογραφικό που βολεύει την περίσταση. Άλλοι δεν λύγισαν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα και οι Κασιδιάριδες εκλιπαρούσαν μπροστά στους δικαστές για να γλυτώσουν, τόση μαγκιά.

Στην Κύπρο αυτή τη δουλειά την έκαναν νωρίτερα. Το 2012, το ΕΛΑΜ είχε τον Κασιδιάρη και τον Λαγό στην εξαγγελία της προεδρικής του υποψηφιότητας. Τότε τους συνέφερε να τους έχουν δίπλα τους. Το 2016, όταν μπήκαν στη Βουλή, ο Κασιδιάρης καμάρωνε που ο Χρίστος Χρίστου είχε βγάλει την ίδια «σχολή» με τον ίδιο, στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Χρίστου είχε πει στην κυπριακή τηλεόραση «είμαστε η Χρυσή Αυγή Κύπρου». Σήμερα το ΕΛΑΜ κάνει πως ξέχασε τον Κασιδιάρη, τη Χρυσή Αυγή και τα δικά του λόγια. Βολεύει να ξεχνούν και όσοι χρειάζονται τις ψήφους του στη Βουλή.

Και μέσα σε όλα αυτά, κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ βρήκαν τρόπο να ντροπιάσουν την επέτειο του ενός αιώνα ζωής του σωματείου τους. Χάρισαν στον καταδικασμένο νεοναζί την επετειακή φανέλα, με το όνομά του στην πλάτη. Να ντρέπονται. Έδωσαν στον Κασιδιάρη μια φωτογραφία που μπορεί να περιφέρει ως απόδειξη ότι στην Κύπρο υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που τον καμαρώνουν. Το επίσημο ΑΠΟΕΛ έπρεπε ήδη να του έχει ζητήσει δημόσια τη φανέλα πίσω. Και αν η διοίκηση διστάζει, ας βγουν οι ίδιοι οι ΑΠΟΕΛίστες που ντρέπονται γι’ αυτό το κατάντημα και ας του πουν καθαρά «δώσε πίσω τη φανέλα μας», εκτός και αν νιώθουν περήφανοι να βλέπουν τον καταδικασμένο νεοναζί εγκληματία στα χρώματα της ομάδας τους.

Ο φασισμός δεν παίρνει από υπεκφυγές και μισόλογα, θέλει την πιο καθαρή καταδίκη, κάθε φορά που σηκώνει κεφάλι, το «κεφάλι» αυτό πρέπει να κόβεται. Πριν δολοφονηθεί ο Παύλος Φύσσας από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά, τα τάγματα εφόδου είχαν ήδη βρει ανθρώπους να χτυπούν και ανθρώπους να τα δικαιολογούν. Όσο τα θύματα ήταν μετανάστες, πολλοί έκαναν πως δεν έβλεπαν. Μετά τη δολοφονία στο Κερατσίνι, αρκετοί από τους ίδιους βρήκαν το θράσος να παριστάνουν τους έκπληκτους. Τώρα ο Κασιδιάρης δοκιμάζει πόσο γρήγορα ξεχνούν. Κι εδώ κάποιοι έσπευσαν να του δείξουν.

Ο επόμενος Φύσσας μπορεί να είναι ένας από μας. Ένας άνθρωπος που αντιστέκεται στον φασισμό και στον εκφασισμό της κοινωνίας, που δεν κάνει πως δεν βλέπει όταν χτυπούν τον διπλανό του. Μπορεί να είναι ένας μετανάστης, ένας ντελιβεράς, ένας εργάτης που γυρίζει σπίτι του. Οποιοσδήποτε διαφωνεί μαζί τους ή που, στα αρρωστημένα τους μυαλά, περισσεύει. Για να βρεθείς στο στόχαστρό τους, καμιά φορά αρκεί να υπάρχεις.

Γι’ αυτό έχει σημασία να μιλήσουμε τώρα που ο Κασιδιάρης ξαναστήνεται και βρίσκει ανθρώπους να τον χειροκροτούν, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γιατί ξέρουμε ήδη πώς τελειώνει το έργο όταν οι φασίστες διαλέγουν ποιος περισσεύει κι οι υπόλοιποι κοιτάζουν αλλού. Το όνομά του ήταν Παύλος Φύσσας.