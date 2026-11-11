Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
Μετά το κρύο έρχεται η ζέστη: Ανεβαίνει πάνω από το κανονικό η θερμοκρασία - Αναμένουμε βροχές τα μεσημέρια
Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος μέχρι το Σάββατο, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
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