Από το blame game στο παιχνίδι εντυπώσεων

Σε ένα ιδιότυπο μεταξύ τους παιχνίδι εντυπώσεων, επιδόθηκαν μετά την προχθεσινή συνάντησή τους με την Μαρία Άνχελα Ολγκίν οι Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν, διεκδικώντας ο καθένας για τον εαυτό του, την πατρότητα των ελαχίστων εκείνων μέτρων που συμφωνήθηκαν. «Δικές μου προτάσεις τα συμφωνηθέντα» μας είπε επιστρέφοντας στο Προεδρικό ο Πρόεδρος, «δικές μου οι εισηγήσεις», αντέτεινε από τα κατεχόμενα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Μπράβο παιδιά, που μετά από σχεδόν ένα χρόνο συμφωνήσατε στα μίνιμουμ. Από ένα λίζο σας αξίζει! Για πέστε όμως τώρα και ποιος από τους δύο σας φταίει που δεν προχωρούν όλα τα άλλα που συζητάτε και ξανασυζητάτε μήνες τώρα, όπως για παράδειγμα τα οδοφράγματα, Αθηένου, της Μιας Μηλιάς, Κοκκίνων, η διάνοιξη νέων διόδων εντός της Λευκωσίας και άλλα πολλά απλά ΜΟΕ. Άστε τα θέματα ουσίας. Γι΄ αυτά ούτε καν ρωτάμε!