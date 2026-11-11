Η ελπίδα σε ναρκοπέδιο

Η απομάκρυνση ναρκών, που βρισκόταν στο υπό συζήτηση πακέτο Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, έμεινε εκτός συμφωνίας, ενώ από τα τέσσερα οδοφράγματα για τα οποία επιδιωκόταν συμφωνία, προέκυψε αποτέλεσμα για δύο. Όταν ακόμη και στο πεδίο των πρακτικών μέτρων, όπου οι διαφορές θεωρούνται ευκολότερα διαχειρίσιμες, η επίτευξη συμφωνιών συναντά τόσα εμπόδια, γίνεται εμφανές το μέγεθος της απόστασης που χωρίζει τους δύο ηγέτες από την ουσιαστική θέληση διαπραγμάτευσης. Και όλα αυτά στο παρά ένα της λήξης της θητείας του ΓΓ του ΟΗΕ, με την Μαρία Άνχελα Ολγκίν να λέει ξεκάθαρα «αντίο» αν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τη συνάντηση, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, εξέφραζε στον «Π» αισιοδοξία για συμφωνία στα τέσσερα οδοφράγματα. «Είναι κάτι που δίνει λίγη ενέργεια στον κόσμο», ανέφερε, εξηγώντας τη σημασία που απέδιδε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, δεδομένης της εμφανούς κόπωσης της κοινής γνώμης. Η Ολγκίν επένδυε στην επίτευξη πρακτικών συμφωνιών ως μια τελευταία προσπάθεια αναζωογόνησης της κοινωνικής προσδοκίας για πρόοδο. Το αποτέλεσμα, όμως, υπολείπεται ακόμη και αυτού του περιορισμένου στόχου.

Πέραν των ΜΟΕ, η βάση των συνομιλιών, η μεθοδολογία και οι προϋποθέσεις επανέναρξης των διαπραγματεύσεων παραμένουν πεδία διαφωνίας. Η ίδια η Ολγκίν είχε επισημάνει ότι οι δύο ηγέτες δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή της να συζητήσουν τη μεθοδολογία, ενώ δεν είχαν προχωρήσει ούτε στην ουσία. Είχε, μάλιστα, εντοπίσει το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εσωτερική πολιτική και στην απουσία πολιτικής βούλησης και από τις δύο πλευρές.

Το πολιτικό ναρκοπέδιο δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Διαμορφώνεται και συντηρείται από επιλογές, όρους, προϋποθέσεις και πολιτικούς υπολογισμούς των ηγεσιών. Οι αποφάσεις τους καθορίζουν την πορεία της διαδικασίας, οι συνέπειες όμως ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια των διαπραγματευτικών τραπεζιών. Οι ηγέτες ναρκοθετούν το έδαφος, αλλά πάνω του βαδίζουν οι πολίτες και των δύο κοινοτήτων. Και μαζί τους, η προοπτική της ειρήνης.