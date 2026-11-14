Ποιος πειράζει τα... καλώδια που δεν υπάρχουν;

Τι να έγινε; Πληροφορίες από στόμα σε στόμα πλέον, λένε πως η μάικροσοφτ τα έπαιξε…74 χώρες δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πολλές (πάρα πολλές) επιχειρήσεις περιέπεσαν σε αναπηρία.

Ακούστηκε, μάλιστα, πως πολλοί εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές, έστησαν χορούς και πανηγύρια αφού σταμάτησαν να δουλεύουν… Ήταν και Παρασκευή, να ένα ξεκούραστο και ξέγνοιαστο τριήμερο…

Περίπου, λοιπόν, κάτι λιγότερο από τις μισές χώρες του πλανήτη, λόγω «καρδιακού» της μάικροσοφτ μάγκωσαν γύρω στις 9:30 χθες το πρωί και μέχρι αυτή τη στιγμή, στις 3:30 μ.μ., όλα έχουν παραλύσει. Το πασίγνωστο σε όλους τους ανθρώπους «email»… προχώρησε σε… στάση «αρκετά ως εδώ»!

Οι συνάδελφοι σε όλο τον πλανήτη αναζητούσαν υπαλλακτικές μεθόδους, εφαρμογές και δυνατότητες. Άμα ψάχνεις, βρίσκεις...

Εγώ απλά σκέφτηκα την απειλή που κυκλοφορεί εδώ και μέρες… Πως στις 17 Νοεμβρίου, κανένας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία του υπολογιστή του… Έτσι για να είμαστε προετοιμασμένοι πως την ερχόμενη Τρίτη μάς αναμένει ένα παγκόσμιο σοκ κι όλα θα παραλύσουν… Ποιος τα λέει αυτά, δεν γνωρίζει κανένας. Καμιά πηγή δεν αποκαλύπτει, ποιος θα μας τυλίξει σε ένα καλώδιο και θα μάς πετάξει στο χάος ενός συμπαντικού άναρθρου λόγου…

Μετά τις απειλές για βόμβες στα αεροπλάνα, την παραίτηση του… Κύκλωπα της NVIDIA, το χθεσινό αναπηρικό μπλακ και τρέχα γύρευε, ποιος ξέρει τι μας αναμένει στις επόμενες μέρες.

Φυσικά είμαστε σε πόλεμο με τα αφεντικά των υπερτεχνολογιών, με τους βαλλιστικούς σέρβερ τους και τα υβριδικά τους καλά κρυμμένα δεδομένα, που είμαι σίγουρος πως ούτε αυτοί ξέρουν τι διαθέτουν και τι σκοπεύουν να τα κάνουν…

Το χθεσινό επεισόδιο είναι χαρακτηριστικό. Ζούμε σε ένα ψηφιακό σύμπαν που αν καταρρεύσει όλα θα πρέπει να ξαναξεκινήσουν από την αρχή…

Ποιος θα έχει, όμως, το κουράγιο να ξαναρχίσει από το μηδέν, για να καταλήξουμε-ποιος ξέρει πότε- ξανά σε ένα καινούργιο μηδέν;

Να πούμε καλό σαββατοκύριακο; Να πούμε, αν και οι δυο ημερομηνίες, 15 και 17 Νοεμβρίου, δεν είναι καλό σημάδι. Και οι δύο μάς έφεραν στην αφασία που είμαστε σήμερα…