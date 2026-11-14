Στην εκπνοή της προθεσμίας που του έδωσε ο Μακαριότατος, ο εν αργία Μητροπολίτης Τυχικός πέρασε χθες το κατώφλι της Αρχιεπισκοπής, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Παρέλαβε την Ομολογία Πίστεως που του ζητήθηκε να υπογράψει χωρίς, ωστόσο, να το πράξει. Αντ’ αυτού, παρέδωσε στον Αρχιεπίσκοπο υπόμνημα προκειμένου να τεθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου. Πρόκειται για άλλο ένα επεισόδιο στο σίριαλ Τυχικός, που εκθέτει τον Αρχιεπίσκοπο και την Ιερά Σύνοδο, οι οποίοι αποδεικνύονται ανήμποροι να δώσουν οριστική λύση στην υπόθεση. Και όλα αυτά για έναν ιεράρχη που σύμφωνα με τοποθετήσεις του, θεωρεί ακόμη και τα αναψυκτικά… δαιμονικά, ενώ διαφωνεί με το σερβίρισμα των κολλύβων σε ποτηράκια!
Κόκα-κόλα και… Ομολογία Πίστεως
ΜΧΣ
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