Δεν είναι αλληλεγγύη αλλά κακοδιαχείριση

Τα ευρήματα προκαλούν τουλάχιστον αμηχανία, όχι τόσο για το μέγεθος της σπατάλης, όσο για τη θεσμική απάθεια που αποκαλύπτουν. Προεγκρίσεις ΕΕΕ που μετατρέπονται σε δεκαετίες καταβολών χωρίς τελική απόφαση. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να καταλήγουν σε λογαριασμούς πολιτών με ακίνητη περιουσία εκατοντάδων χιλιάδων ή σε δικαιούχους που ουδέποτε πέρασαν από ιατρική πιστοποίηση αναπηρίας. Ένα σύστημα τόσο γραφειοκρατικά αναίσθητο και ανερμάτιστο, ώστε να συνεχίζει επί επτά χρόνια να καταβάλλει επίδομα για ένα παιδί που έχει φύγει από τη ζωή, παρότι η ίδια η μητέρα είχε προσκομίσει το πιστοποιητικό θανάτου.

Η απάντηση του αρμόδιου υφυπουργείου είναι ότι πρόκειται για «αμαρτίες του παρελθόντος» που διορθώθηκαν από το 2023 και εντεύθεν, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο να καθησυχάσει από τις τρέχουσες ευθύνες. Ωστόσο, σκοντάφτει πάνω στα ίδια τα νούμερα του 2026. Τα οποία καταδεικνύουν ότι δεκάδες προεγκρίσεις εξακολουθούν να εκκρεμούν επί έτη, ενώ εκατοντάδες αξιολογήσεις αναπηρίας παραμένουν στον αέρα, την ώρα που το ταμείο παραμένει ανοιχτό.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η προέγκριση είναι ένα αναγκαίο εργαλείο ανθρωπιάς, ώστε ο ευάλωτος πολίτης να μην αφεθεί στην τύχη του και βορά στη γραφειακροκτατία . Όταν όμως η εξαίρεση γίνεται καθεστώς σειράς ετών, η κοινωνική ευαισθησία μεταλλάσσεται σε διοικητική ανευθυνότητα. Το χειρότερο από όλα, βεβαίως, είναι το γεγονός ότι υπονομεύεται το ίδιο το κοινωνικό κράτος, στερώντας πολύτιμους πόρους από εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη.

Τώρα, η πολιτεία ετοιμάζεται να ανοίξει ακόμη περισσότερο την ομπρέλα των παροχών αναπηρίας , προσθέτοντας 5.000 νέους δικαιούχους και 106 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της επόμενης τριετίας. Η πρόθεση είναι αναμφίβολα θετική.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει και έχει να κάνει με το αν η πολιτεία συνεχίζει να χτίζει τη διεύρυνση των παροχών πάνω σε γερά θεμέλια ελέγχου και λειτουργικότητας ή απλώς μεγαλώνει η κάνουλα μέσω της οποίας διαχέεται το δημόσιο χρήμα. Γιατί στην κοινωνική πολιτική, η καλή πρόθεση χωρίς αυστηρή εποπτεία δεν είναι αλληλεγγύη, αλλά κακοδιαχείριση.