Τιμητική πλακέτα στον Δήμο Πάφου για τη διαχρονική στήριξη προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Θαλασσαιμίας

Η τιμητική διάκριση αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής και στήριξης του Δήμου Πάφου στο έργο και τις δράσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη στήριξη των ατόμων με θαλασσαιμία και των οικογενειών τους.

Σε δήλωσή της, η Μαριέλλα Θεοφάνους εξέφρασε τη χαρά της για την εκπροσώπηση του Δήμου Πάφου και υπογράμμισε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του Συνδέσμου και να στηρίζει το σημαντικό έργο που επιτελεί.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Σύνδεσμο για το σημαντικό έργο του. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στις προσπάθειές του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η βράβευση επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οργανωμένων φορέων που στηρίζουν έμπρακτα τους ανθρώπους με θαλασσαιμία, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διαχρονική ευαισθησία και κοινωνική προσφορά του Δήμου Πάφου.