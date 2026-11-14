Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διαφωνούν έντονα για το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Στο κόκκινο η ένταση για το Ιράν: Η αποστολή του αρχηγού της Μοσάντ στις ΗΠΑ και το δίλημμα Τραμπ για νέες επιθέσεις
Ο Ρόμαν Γκόφμαν έχει επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιδιώκει την επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.
Όπως μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση των επαφών, ο Γκόφμαν συναντάται με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ. Αναμένεται επίσης να μεταβεί στο Μαϊάμι για συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.
Ο Νετανιάχου επιχειρεί να πείσει τον Τραμπ να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο, εμφανίζεται απρόθυμος και προκρίνει τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού και της οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη, με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιχειρήσεων σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 5 Νοεμβρίου, χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία.
Η αποστολή του Γκόφμαν έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς θεωρείται στενός συνεργάτης του Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, η ισραηλινή αντιπολίτευση εκφράζει ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση κατά τη μεταβατική περίοδο.
Χθες, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκάντι Άιζενκοτ συναντήθηκε με τον Νετανιάχου για δύο ώρες και ενημερώθηκε για την κατάσταση στο Ιράν. Πηγή από το περιβάλλον του ανέφερε ότι ο Άιζενκοτ δεν θεωρεί πως οι παρούσες συνθήκες επιβάλλουν άμεση στρατιωτική δράση.
Σε δήλωσή του σήμερα, ο Άιζενκοτ προειδοποίησε ότι δεν θα δεχθεί να μην υπάρχει εποπτεία των αποφάσεων του Νετανιάχου κατά τη μεταβατική περίοδο. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για πολιτικά οφέλη.
Η Μοσάντ, η CIA και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα του Axios, το οποίο αναπαράχθηκε ευρέως και στο Ισραήλ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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