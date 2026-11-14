Ιστορική τριμερής στην Κίνα: Ο Τραμπ συναντά Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν – Τι θα συζητήσουν

Την πραγματοποίηση της συνάντησης επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος. Η εκπρόσωπος Τύπου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα θέσει, μεταξύ άλλων, το θέμα της μείωσης των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως, καθώς θεωρεί εξαιρετικά επικίνδυνη τη διάδοσή τους.

Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι ο Τραμπ σκοπεύει να θέσει το ζήτημα του Ιράν στη συνάντηση με τον Κινέζο και τον Ρώσο Πρόεδρο. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Ουάσινγκτον ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Όπως εξήγησε, το Πεκίνο δεν αποτελεί ουσιαστικά μέρος αυτής της διαδικασίας και, συνεπώς, δεν κρίνεται σκόπιμο να συζητηθεί η Ουκρανία.

Ο Ίλον Μασκ θα συνοδεύσει τον Τραμπ στο ταξίδι, αλλά δεν θα συμμετάσχει στην τριμερή συνάντηση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Σι Τζινπίνγκ θα έχουν επίσης κατ’ ιδίαν συνάντηση και γεύμα εργασίας το απόγευμα της Πέμπτης. Θα είναι η τέταρτη συνάντησή τους από τότε που ο Ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025. Δεν προβλέπεται κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ-Πούτιν.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε, επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι η κατάσταση με την Nvidia δεν αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα το ταξίδι του Τραμπ. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων με γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο Τραμπ θα μεταβεί την Τρίτη στις Φιλιππίνες για τη σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Μέχρι στιγμής, ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία έχουν επιβεβαιώσει τη συνάντηση κορυφής.

Πηγή: ΚΥΠΕ