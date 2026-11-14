Όταν ο Πρόεδρος εμπέηκεν της Έμπας!

Αντιγράφω από το «Επταήμερο του Διόδωρου», στο «ΒΗΜΑ» της Κυριακής 8 Νοεμβρίου: «Προς Αμερικανούς ψηφοφόρους: Α, θα σας μαλώσω! Δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό στον κύριο Πούτιν…»

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Ποτέ δεν είπα ψέμα στη ζωή μου!» Φούλλη μου, μόλις είπες το πρώτο ψέμα της ζωής σου!

ΜΟΕ: Μιλλοσφοντζίσματα ολάν, εξίκκολσουν…

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στην παιδεία, προτεραιότητα είναι ο μαθητής, όπως στην υγεία προτεραιότητα είναι ο ασθενής, και ούτω καθεξής». Ουάου! Μα είνταλως το σκέφτηκε; Τέτοιο μεστό νοημάτων στοχασμό δεν θα τον διατύπωνε ούτε ο αείμνηστος Σπύρος Κυπριανού!

Το Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους Έμπας επισκέφθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις 5 Νοεμβρίου. Την επομένη, έφτασε στη στήλη το ακόλουθο ηλεκτρονικό μήνυμα:

Αγαπητή στήλη,

Χτες επισκέφθηκε το σχολείο μας ο Πρόεδρος και συντοπίτης μας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προφανώς μετά που ο επικοινωνιολόγος του τού υπενθύμισε ότι στις εκλογές του ‘28 θα ψηφίσουν και οι 17χρονοι, οπόταν εμπέηκεν στην τάξη μας τζαι αρκίνηεν τζ' επούληεν μας λουβάνες, όπως άλλωστε κάμνει με ούλλους. Ο καθηγητής μας, που είχε ενημερωθεί για την επίσκεψη, έκαμέν μας σhίλλια ττεμπίσhια να μεν του βάλουμε δύσκολα τζαι να τον σhιαμαλίουμε, λαλώντας του πόσον τυχεροί είμαστε που έχουμε τέθκοιον ηγέτη. Όταν του είπα τι θα τον αρώτουν εγιώνι, έπιαν με που το φτιν τζαι λαλεί μου «ρε κουρούπεττε, αν γελαστείς τζαι αρωτήεις τον έτσι πράμαν, εννά αποβληθείς που το σκολείο. Ίσhια τωρά που περιμένω προϊβασμό, εννά μου τα χαλάσεις;», τζαι αντίναξέν μου τζ’ έναν βιζινόπατσον πα’ στο ζινίσhιν. Ε, είντα να κάμω ο κακορίζικος; Έφκαλα ζίλικουρτιν…Όταν ανέφανεν ο Πρόεδρος, οι συμμαθητές μου επισκαλίαν του τζ’ αρκινήαν να τσιριλλούν ρυθμικά «Πάφος, Παφίτες, πρωτάάάθλημα!», ο δε καθηγητής μας εβούρηεν να τον προϋπαντήει τζαι που τη μεγάλην υπόκλιση που του έκαμε χαζίριν να κουτούλλιεν χαμαί. Στη συνέχεια επροσφώνηέν τον συγκινημένος τζ’ ετράτταρεν τον τσαμαρέλλα παφίτικη, ένα ποτηρούι ζιβανία τζαι ψιλοκομμένον αγγούριν της Χλώρακας για να την τσιλλήει, τζ’ έβαλεν του τζαι δκυο λίζους μες στην πούγκα -«για την κυρία Φιλίππα», του ψιθύρισε.

Τότε ο Πρόεδρος, συγκινημένος, εδίκληεν πάνω μας τζαι λαλεί μας: «Παιδιά, είμαι δαμέ για να μάθω που λλόου σας τζαι να αφουγκραστώ τις ανησυχίες σας. Βάρτε μου δύσκολα, χα»! Αρκινήαν λοιπόν οι μαθητές να τον ρωτούν αν θα πιάει το πρωτάθλημα η Πάφος, είντα μεταγραφές πρέπει να κάμει η ομάδα, αν θα αλλάξει προπονητή κ.λπ. Γενικά οι ερωτήσεις περιστρέφονταν γυρόν της μάππας, με τον Πρόεδρο να το απολαμβάνει. Κάποιος ερώτηεν για την προεδρική λιμουζίνα…πόσα άλογα είναι και πόσο βουρά. Εγιώ μέ τσούρρου μέ μούρρου…Επειδή όμως οι απορίες εμείναν μου, εσκέφτηκα να του τις υποβάλω ανώνυμα και δημόσια, μέσω σου, αγαπητή στήλη. Αφού λοιπόν ο Πρόεδρος μάς προέτρεψε να του βάλουμε δύσκολα, έθελα να τον ρωτήω τα εξής:

-Όταν, όντας υποψήφιος για την Προεδρία της χώρας, καταδέχτηκες να λογοκλέψεις αντιγράφοντας την ομιλία άλλου πολιτικού προκειμένου να εκλεγείς, γιατί ένας μαθητής να μην σε μιμηθεί και να αντιγράψει που τον διπλανό του προκειμένου να περάσει στο διαγώνισμα;

-Όταν, όντας Ανώτατος Άρχων, καταδέχεσαι να παρανομήσεις παίρνοντάς τα under the table από τον φιλενάδο σου, ποια μηνύματα στέλλεις στους νέους του τόπου;

-Όταν, όντας Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδεικνύεσαι κρυπτοΕΛΑΜίτης και εναγκαλίζεσαι έναν επικηρυγμένον από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, με ποια ιδανικά γαλουχείς τη νέα γενιά;

-και τέλος, αν νομίζεις ότι ο Παλληκαρίδης έδωκε τη ζωή του για την Κυπριακή Δημοκρατία ή το ενιαίο κράτος ή τη ΔΔΟ, τότε, Πρόεδρε, αφού θέλεις να μάθεις που λλόου μας, να σου πω ότι, παρότι διδάκτορας Ιστορίας, που Ιστορία κάμνεις μαύρα μεσάνυχτα! Ξεκάθαρα!

Ευκαριστώ,

Πατσαρκασμένο Παφητούιν

Υ.Γ. Πέρκι το ξανασκεφτείς τζαι κατεβείς υποψήφιος στις εκλογές. Τζαι αν επανεκλεγείς… κανονίζεις τζαι τον καθηγητή μου, όπως εκανόνιες τζαι το σόι σου!