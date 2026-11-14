Μια νέα προσθήκη έρχεται να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, καθώς η προσωρινή καφετέρια έχει ήδη εγκατασταθεί στον χώρο του νοσηλευτηρίου.
Νέα προσωρινή καφετέρια στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου – Πότε αναμένεται να λειτουργήσει
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), οι εργασίες προετοιμασίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο η καφετέρια να ξεκινήσει τη λειτουργία της στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), οι εργασίες προετοιμασίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο η καφετέρια να ξεκινήσει τη λειτουργία της στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
Ο νέος χώρος θα προσφέρει μια επιπλέον δυνατότητα εξυπηρέτησης σε ασθενείς, επισκέπτες και εργαζομένους του νοσοκομείου, δημιουργώντας ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον φιλοξενίας εντός του νοσηλευτηρίου.
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