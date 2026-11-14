Δύο πυρκαγιές σε Λεμεσό και Λευκωσία: Ζημιές σε όχημα στο Ζακάκι και σχολική αίθουσα στον Στρόβολο

Στις 20:50, ένα πυροσβεστικό όχημα έσπευσε σε χωράφι στο Ζακάκι για κατάσβεση φωτιάς σε ακινητοποιημένο όχημα αγνώστων στοιχείων. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Τα αίτια διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται η φωτιά να προκλήθηκε από νεαρά άτομα.

Στη Λευκωσία, στις 23:32, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε κλήση για φωτιά στον εξωτερικό τοίχο σχολικής αίθουσας στον Στρόβολο. Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα και η φωτιά κατασβέστηκε πριν προλάβει να επεκταθεί στο εσωτερικό της αίθουσας, σύμφωνα με τον κ. Κεττή. Ο εξωτερικός τοίχος υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Η Αστυνομία ήταν επίσης παρούσα και ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης. Την έρευνα στη σκηνή διεξάγει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το τελευταίο 24ωρο, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε συνολικά σε 36 περιστατικά: 22 πυρκαγιές, 12 ειδικές εξυπηρετήσεις και δύο ψευδείς κλήσεις.