Σε δύο πυρκαγιές, μία σε ακινητοποιημένο όχημα στο Ζακάκι Λεμεσού και μία σε εξωτερικό τοίχο σχολικής αίθουσας στον Στρόβολο, ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ του εκπροσώπου της Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, δεν αποκλείεται κακόβουλη ενέργεια στην περίπτωση του οχήματος.
Δύο πυρκαγιές σε Λεμεσό και Λευκωσία: Ζημιές σε όχημα στο Ζακάκι και σχολική αίθουσα στον Στρόβολο
Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν σε ακινητοποιημένο όχημα και στον εξωτερικό τοίχο σχολικής αίθουσας. Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε συνολικά σε 36 περιστατικά το τελευταίο 24ωρο.
Στις 20:50, ένα πυροσβεστικό όχημα έσπευσε σε χωράφι στο Ζακάκι για κατάσβεση φωτιάς σε ακινητοποιημένο όχημα αγνώστων στοιχείων. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Τα αίτια διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται η φωτιά να προκλήθηκε από νεαρά άτομα.
Στη Λευκωσία, στις 23:32, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε κλήση για φωτιά στον εξωτερικό τοίχο σχολικής αίθουσας στον Στρόβολο. Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα και η φωτιά κατασβέστηκε πριν προλάβει να επεκταθεί στο εσωτερικό της αίθουσας, σύμφωνα με τον κ. Κεττή. Ο εξωτερικός τοίχος υπέστη εκτεταμένες ζημιές.
Η Αστυνομία ήταν επίσης παρούσα και ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης. Την έρευνα στη σκηνή διεξάγει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Το τελευταίο 24ωρο, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε συνολικά σε 36 περιστατικά: 22 πυρκαγιές, 12 ειδικές εξυπηρετήσεις και δύο ψευδείς κλήσεις.
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