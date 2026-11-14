Πάφος: 42χρονη οδηγούσε με αλκοόλ 6 φορές πάνω από το όριο – Μεθυσμένος οδηγούσε και 45χρονος στη Λευκωσία

Γύρω στις 6.30μ.μ. χθες, η 42χρονη οδηγούσε σε δρόμο της επαρχίας Πάφου όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και παρέκκλινε της πορείας της. Προσέκρουσε σε πάσσαλο φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών, στη συνέχεια σε φώτα τροχαίας και ακολούθως στο μπροστινό μέρος αυτοκινήτου που οδηγούσε 24χρονος και ήταν σταματημένο σε φώτα τροχαίας.

Από τη σύγκρουση, η 42χρονη εκτινάχθηκε έξω από το όχημά της, το οποίο ανατράπηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο και κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εκτός κινδύνου.

Σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, ο 24χρονος είχε μηδενική ένδειξη, ενώ η ένδειξη της 42χρονης ήταν 136μg%, με επιτρεπόμενο όριο τα 22μg%. Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στη δεύτερη υπόθεση, γύρω στη 1.30π.μ. σήμερα, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο στη Λευκωσία 45χρονο, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας και άδεια κυκλοφορίας. Το όχημα ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο.

Σε τελικό έλεγχο αλκοόλης, ο 45χρονος είχε ένδειξη 110μg%, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 9μg%, και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης. Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.