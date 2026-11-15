Ο άνθρωπος που γιγάντωσε την αναξιοκρατία

Δεν είναι, όμως, ούτε το ποσοστό δυσαρέσκειας που ξεχωρίζει στη δημοσκόπηση, ούτε το ψηλό ποσοστό όσων δηλώνουν ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ούτε το χαμηλό ποσοστό ικανοποίησης για την εσωτερική διακυβέρνηση, ούτε καν το ποσοστό ικανοποίησης για την οικονομία, για την οποία καθημερινά κομπάζει η κυβέρνηση. Αυτό που ξεχωρίζει και επιβεβαιώνει την τεράστια φθορά που έχει υποστεί η εικόνα του Προέδρου είναι το ποσοστό δυσαρέσκειας σε θέματα αξιοκρατίας και πάταξης της διαφθοράς, το οποίο ανήλθε στο 82%, υψηλότερο απ’ οποιονδήποτε άλλο τομέα της διακυβέρνησης, με μόλις το 17% να δηλώνει ικανοποιημένο. Ιδιαίτερα επειδή η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η πάταξη της διαφθοράς αποτέλεσαν κεντρικό κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας που πρόταξε ο Νίκος Χριστοδουλίδης αλλά και των προεκλογικών του δεσμεύσεων.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εκλέγηκε υποσχόμενος να φέρει νέα ήθη στην πολιτική. Προεκλογικά περιφερόταν «κρατώντας» ένα μαύρο βιβλιαράκι που περιείχε -όπως δήλωνε- κορυφαίους επιστήμονες που βρίσκονταν στο εξωτερικό, οι οποίοι θα αποτελούσαν το νέο υπουργικό, υποσχόταν τη δημιουργία Γνωμοδοτικού Συμβουλίου που θα έφερνε διαφάνεια και αξιοκρατία στους διορισμούς, και «αντιλαμβανόταν» ως παράδειγμα διαφθοράς την εγγραφή του παιδιού κάποιου σε άλλη ενορία από αυτήν που προβλεπόταν. Δεν χρειάστηκε παρά λίγες μέρες για να αναιρέσει την προεκλογική του δέσμευση για διαφάνεια και αξιοκρατία, με όσους συνέβαλαν στην εκλογή του, όσους βρέθηκαν στη λίστα των υποστηρικτών του, τον στενό οικογενειακό και φιλικό του κύκλο, να βρίσκουν θέση στο Προεδρικό, το Υπουργικό και τα διοικητικά συμβούλια. Και, βέβαια, δεν έμεινε στον νεποτισμό. Η δημοσιοποίηση του βίντεο, στο οποίο πρόσωπα του πολύ στενού κύκλου του Προέδρου εμφανίζονται να εμπλέκονται σε ενέργειες που παραπέμπουν σε θεσμική διαπλοκή και διαφθορά, ήρθε να πλήξει ευθέως την ηθική υπόσταση της διακυβέρνησής του. Ο άνθρωπος που υποσχέθηκε την κατάργηση της αναξιοκρατίας και την πάταξη της διαφθοράς, κατέληξε να ταυτιστεί απόλυτα με πρακτικές που υποσχέθηκε να αλλάξει, κάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και βήματα προς τα πίσω. Και δημιούργησε την εντύπωση ότι λειτουργεί χωρίς κανένα πολιτικό ή ηθικό υπόβαθρο.

Όταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναλάμβανε την προεδρία της χώρας, το ερώτημα που έθεταν πολλοί ήταν κατά πόσο ήταν ικανός (ή επιθυμούσε, καλύτερα) να απαλλαγεί από μια σειρά ιδιαίτερα προβληματικών πρακτικών και να φέρει, σε κάποιο βαθμό έστω, το «νέο». Να επαναφέρει την αξιοκρατία και να οδηγήσει τη χώρα σε λιγότερη διαφθορά. Λίγοι, βέβαια, περίμεναν ότι θα διαφοροποιείτο σε μεγάλο βαθμό από τον προκάτοχό του, ελάχιστοι όμως ανέμεναν και αυτή την εικόνα. Σε λιγότερο από δύο μήνες, με τους διορισμούς του, κατάφερε να πάρει τη χώρα πίσω στη δεκαετία του ’80 όσον αφορά τον κυνισμό με τον οποίο εφαρμόζει το ρουσφέτι, ενώ το Videogate ήρθε να ενισχύσει την πεποίθηση ότι στην ουσία αποτελεί, σε πολλά επίπεδα, την τρίτη θητεία του Αναστασιάδη. Διαδέχθηκε μια κυβέρνηση που είχε φέρει την ασυδοσία σε πρωτόγνωρα επίπεδα, δημιουργώντας ένα βαθιά πελατειακό κράτος, το οποίο παρουσίαζε σοβαρά φαινόμενα διαφθοράς. Και, αναιρώντας προεκλογικές του δεσμεύσεις, έδειξε με κάθε ενέργεια του να κινείται προς την κατεύθυνση όχι μόνο της συντήρησης, αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, και της ενίσχυσης ενός κράτους διαπλοκής και διαφθοράς.

Εκείνο το 17% δεν ήταν απλά ένας αριθμός. Ούτε μια ακόμα αποδοκιμασία για τον τρόπο που ασκεί ο Πρόεδρος τα καθήκοντά του. Ήταν η ακύρωση της ίδιας της πολιτικής ταυτότητας με την οποία το '23 διεκδίκησε την εξουσία. Η επιβεβαίωση πως το «νέο» έχει σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετατραπεί σε ό,τι πιο παλαιό. Κυρίως, όμως, η απόδειξη ότι έχει απολέσει πλήρως την αξιοπιστία του. Μαζί και την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Και ήρθε ως ηχηρή υπενθύμιση ότι «μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ καιρό, πολλούς για λίγο, δεν μπορείς όμως να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα». Ότι η αξιοπιστία δεν οικοδομείται ούτε με υποσχέσεις, ούτε με την εικόνα. Κρίνεται, αργά ή γρήγορα, στο πεδίο των πραγματικοτήτων. Και στην περίπτωση του Νίκου Χριστοδουλίδη το 82% αποτυπώνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο την απόσταση ανάμεσα στις υποσχέσεις και τη διακυβέρνηση. Ανάμεσα στον άνθρωπο που υποσχέθηκε το νέο και σε εκείνον που γιγάντωσε την αναξιοκρατία.

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