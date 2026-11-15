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Κυπριακό

ΥΠΕΞ: «Δεν θα αποδεχθούμε τα τετελεσμένα της κατοχής ούτε τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης»

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάζει τις προσπάθειες προώθησης της παράνομης οντότητας και λύσης δύο κρατών, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα αποδεχθεί τα τετελεσμένα της κατοχής ούτε τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του με αφορμή την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι συνεχίζονται οι παραβιάσεις της διεθνούς νομιμότητας, των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Προσθέτει ότι η εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας εξακολουθεί να παραβιάζεται και καταδικάζει τις προσπάθειες της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος για προώθηση της παράνομης οντότητας και υιοθέτηση «λύσης δύο κρατών».

Παράλληλα, καλεί όλα τα κράτη να τηρούν τα Ψηφίσματα 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία, όπως αναφέρει, καταδίκασαν απερίφραστα τη νομικά άκυρη αποσχιστική ενέργεια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ξεκαθαρίσει ότι στηρίζει προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού μόνο εντός του συμφωνημένου πλαισίου: μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι προσβλέπει και είναι έτοιμο για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. «Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο χρέος για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου και του λαού της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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