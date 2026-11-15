Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής, αναφέρει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του με αφορμή τη συμπλήρωση 43 ετών από τη μονομερή και παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους.
Ελληνικό ΥΠΕΞ: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής»
Με αφορμή τη συμπλήρωση 43 ετών από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, το ελληνικό ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το ελληνικό ΥΠΕΞ καλεί όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο, να αντιταχθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν πλήρως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι της αποσχιστικής οντότητας.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ανακήρυξη του ψευδοκράτους καταδικάστηκε ως παράνομη και άκυρη με τις Αποφάσεις 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
«Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και απευθύνει έκκληση προς όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο, να αντιταχθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι της αποσχιστικής αυτής οντότητας», αναφέρει η ανακοίνωση.
Σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην εξεύρεση συνολικής και αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Παράλληλα, η Ελλάδα «χαιρετίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Προσωπικής Απεσταλμένης του για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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