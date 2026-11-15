«Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος να φοβάται τον διάλογο»: Έτοιμος δηλώνει ο Πρόεδρος για επανέναρξη συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «τιμούμε τη μνήμη του πρώην Προέδρου της Κυπριακή Δημοκρατίας, ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη.

Από τα πολλά που μπορούν να λεχθούν για τον Γλαύκο Κληρίδη εκείνα που κρατώ- υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά που θεωρώ καθόριζαν την κάθε πολιτική του απόφαση είτε όσον αφορά το Κυπριακό, την εξωτερική πολιτική είτε την εσωτερική διακυβέρνηση- ήταν ο διεκδικητικός ρεαλισμός και όσον αφορά την ιδεολογία του Δημοκρατικού Συναγερμού, και το είδαμε και στην πράξη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης σε σχέση με το εσωτερικό είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός. Με πολλά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θητείας του, εκείνο που κρατούμε όλοι, εκείνο που ως κυπριακός λαός οφείλουμε να κρατούμε και να ευγνωμονούμε για πάντα τον Γλαύκο Κληρίδη, ήταν η ένταξη της χώρας μας στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια».

Ερωτηθείς αν πλησιάζει η ώρα της διεξαγωγής τριμερούς συνάντησης για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε έτοιμοι. Αναμένουμε από τον ΓΓ των ΗΕ να καθορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία και μόλις γίνουμε αποδέκτες αυτής της συγκεκριμένης ημερομηνίας οτιδήποτε και αν υπάρχει άλλο θα είμαστε εκεί και θα ανταποκριθούμε θετικά».

Σε ερώτηση είπε ότι ο καθορισμός ημερομηνίας εξαρτάται αποκλειστικά από τον ΓΓ των ΗΕ.

Κληθείς να πει αν θα ανακοινωθεί το άνοιγμα και άλλων οδοφραγμάτων κατά την τριμερή συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ο στόχος της τριμερούς διάσκεψης είναι να συνεχιστεί η συζήτηση που ξεκίνησε στην Κύπρο στην παρουσία της κας Ολγκίν που αφορά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία».

Σε ερώτηση αν η δημοσιοποίηση σήμερα στον ελληνοκυπριακό Τύπο των 19 σημείων που υπέβαλε ήταν για να ενημερωθεί η τουρκοκυπριακή πλευρά και τα ΗΕ για αυτά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, τα ΗΕ και η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι ενήμεροι από την πρώτη στιγμή. Εξάλλου, στην τουρκοκυπριακή πλευρά τα είχα υποβάλει πριν μεταβούμε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ όλοι γνώριζαν από τις 18 Σεπτεμβρίου αυτά τα 19 σημεία».

Σε άλλη ερώτηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εμείς είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε υποβάλει πολύ συγκεκριμένες ιδέες σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας, ΜΟΕ, επιδιώκουμε την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, αυτός είναι ο ξεκάθαρος μας στόχος, αυτό τον στόχο μετέφερα και προχθές στον ΓΓ των ΗΕ και, επαναλαμβάνω, αναμένουμε την πρόσκληση του και φυσικά θα ανταποκριθούμε αμέσως θετικά».

Σε ερώτηση αν μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος για τις εξελίξεις στο Κυπριακό υπό το φως των δηλώσεων του Τουρκοκύπριου ηγέτη στις οποίες προέβη με αφορμή την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, φυσικά και θεωρώ ότι είναι εφικτή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σαράντα τρία χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, μια ανακήρυξη που να θυμίσουμε σε όλους, και στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας αλλά και στην Τουρκία που ήταν πίσω από αυτή την ανακήρυξη, ότι αμέσως η διεθνής κοινότητα την έκρινε έκνομη και παράνομη, καλώντας όλους να μη συνεργαστούν με αυτό το μόρφωμα.

Τόσα χρόνια μετά, και παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας, παρά τη θέση που εκφράζεται σε σχέση με τη λύση δύο κρατών, η θέση της διεθνούς κοινότητας είναι ξεκάθαρη και αυτό είναι και το πιο δυνατό μήνυμα προς την τουρκική πλευρά.

Την ίδια στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία, το μόνο διεθνές αναγνωρισμένο κράτος, κράτος μέλος των ΗΕ, κράτος μέλος της ΕΕ, αναβαθμίζεται συνεχώς μέσα από την ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, είναι κάτι που επηρεάζει αναπόφευκτα και τη μεγάλη προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού και για επανένωση της πατρίδας μας.

Καταλήγω, ευχόμενος αυτό που προανέφερα αν πραγματικά υπάρχει πολιτική βούληση, και για αυτό λέω πολλές φορές ότι όλοι μας, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος να φοβάται, γιατί περί φόβου πρόκειται, να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συζητήσει».